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Две тонны небезопасной мясной продукции забраковано в Ростовской области
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Две тонны небезопасной мясной продукции забраковано в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Специалисты регионального Роспотребнадзора в 2018 году провели 362 проверки предприятий с мясным направлением, в том числе магазины, рынки, столовые, ярмарки выходного дня, придорожные кафе.
В результате были забракованы 387 партий мясной продукции объёмом более 2046 кг. Отобрано для исследования 1041 проб мяса на разные показатели.
По итогам выявлено несоответствие требованиям 24 проб по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы).
Кроме того, выявлен целый ряд нарушений на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания. К примеру, мясо хранилось без документов и маркировки, с истекшим сроком годности, у персонала не было на руках медицинских книжек. А санитарно-техническое состояние и содержание помещений оставляет желать лучшего.
По данным фактам наложено 663 штрафа на сумму более трех миллионов рублей. 19 дел передано в суд для принятия решения об приостановлении деятельности предприятий.
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