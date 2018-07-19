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На презентации парфюма Ким Кардашьян в центре внимания было ее обнаженное декольте
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На презентации парфюма Ким Кардашьян в центре внимания было ее обнаженное декольте 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Звезда реалити-шоу и успешная бизнес-вумен Ким Кардашьян расширяет ассортимент своего косметического бренда KKW. На днях состоялась презентация нового аромата. Однако внимание гостей мероприятия было приковано не к ароматным флаконам, а к … декольте многодетной мамы.
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Публикация отМиссис Уэст fan page (@kimkfanklub) 16 Июл 2018 в 8:17 PDT  Предположим, что при выборе своего образа Ким руководствовалась принципом: чем меньше — чем лучше. Поэтому надела мини-рубашку черного цвета, подвязанную под грудью. Звезда была в облегающих коротких шортах и юбке.
😘😘😘... #teamkanye #kimye #khloekardashian #tristanthompson #kimk #kimkardashian #kkw #kanyewest #kuwtk #krisjenner #kyliejenner #chicagowest #northwest #love #family #la #california #kendalljenner #scottdisik #kourtneykardashian #кимкардашьян #кимкардашян #каньеуэст #нортуэст #кимкардашьян #кимкардашян #yeezy
Публикация отМиссис Уэст fan page (@kimkfanklub) 16 Июл 2018 в 8:11 PDT  Отметим, что новый аромат Ким Кардашьян презентовала вместе со старшей дочерью. Девочка также была в черном.
Мы внимательно рассмотрели фотографии Ким и пришли к выводу — в этот раз она не пользовалась своим лайфхаком, позволяющим добиться идеального декольте. Напомним, для этого звезда клеит на грудь скотч так, чтобы та была сильно приподнята. По словам Ким, она уже тестировала разные виды скотча — от сантехнического до малярного — и поняла, что лучше всего работает текстильная липкая лента. Она лучше всего держится. Модница советует не наносить на кожу перед использованием скотча никаких кремов и масел.
Gorgeous 😍... #teamkanye #kimye #khloekardashian #tristanthompson #kimk #kimkardashian #kkw #kanyewest #kuwtk #krisjenner #kyliejenner #chicagowest #northwest #love #family #la #california #kendalljenner #scottdisik #kourtneykardashian #кимкардашьян #кимкардашян #каньеуэст #нортуэст #кимкардашьян #кимкардашян #yeezy
Публикация отМиссис Уэст fan page (@kimkfanklub) 16 Июл 2018 в 8:18 PDT  А как вы оцениваете этот образ Ким в декольте?
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