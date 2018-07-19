«По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят…»

«По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят…»На прошлой неделе не стало нашего коллеги, отличного журналиста и друга Олега Папилова.

Его внезапная смерть повергла в шок всё наше журналистское сообщество. Энергичный, активный, позитивный — он всегда входил в редакцию с открытой улыбкой. Тут же сыпал шутками, хохотал, дружески хлопал по плечу, и все слышали — Олег пришёл. В нём было столько жизненной силы, эмоций, что казалось — он хочет обнять весь мир. Ни разу мы не видели его в плохом расположении духа. Ни разу не слышали, чтобы о ком-то отозвался негативно…

Он был искренне влюблён в свою работу. Окончил журналистский факультет в Казанском университете и ни о каком другом занятии, кроме журналистики, даже не помышлял. Начинал в «Горьковском рабочем», где блестяще себя зарекомендовал, был редактором «Спортивной панорамы», трудился в «Городе и горожанах», потом были «Пикантные новости», региональная вкладка «Известий» , журнал «Инвестиции в ПФО». Несколько лет назад он пришёл в нашу «Нижегородскую правду», создавал вместе с коллегами «Деловую газету». Брался за любое задание, всегда был готов ехать на самый край Нижегородской области, чтобы написать, казалось бы, рядовой материал. Помните, «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете»… Это про него, про Олега.

— Можно долго говорить, что Олег был журналистом от Бога, обладал потрясающей работоспособностью, умел практически из ничего сотворить информационный повод номер один. Но для меня он ценен не этим, — отмечает руководивший несколько лет «Деловой газетой» Андрей Котунов. — У Олега, как это сейчас принято говорить, была харизма. Он с помощью какого-то, только ему доступного, волшебства умел делать так, что набор из разнокалиберных творческих людей, просто работая рядом с ним, превращался в крепкую команду. Причём не в обычный рабочий коллектив, а в нечто большее. То есть Олег являлся некой скрепой, благодаря которой хорошо уживались между собой абсолютные противоположности. Вот это умение, которого он порой сам за собой не замечал, и превращало его в незаменимую и очень важную деталь хорошо работающей команды.

Наряду с журналистикой его огромной любовью был спорт. В школе и университете он занимался лёгкой атлетикой, баскетболом. С удовольствием гонял мяч по полю и в зале, любил постоять в воротах. Отлично разбирался в нижегородском и российском спорте. Последние несколько лет Олег был сотрудником издания «Футбол — Хоккей НН», а в прошлом году согласился на предложение руководства МФК «Оргхим», став пресс-атташе мини-футбольного клуба. Всё новое, интересное Олег принимал на ура. Был лёгок на подъём, прост в общении и в любую минуту готов подставить плечо.

Наши коллеги, спортивные журналисты, неоднократно вспоминали историю, которая случилась теперь уже в далёком 1995 году. Папилов как журналист поехал в командировку в Швецию: в Скандинавии проходили товарищеские матчи по флорболу с участием сборной России, а в национальной команде было много игроков нижегородской «Радуги». В последний момент выяснилось, что два столичных флорболиста, причём оба — вратари, на игры поехать не смогут. Как дальше развивались события, остаётся только догадываться. Но после очередной игры российской команды одна из шведских газет вышла с фотографией Олега на первой полосе — он был в форме нашей сборной — и с броским заголовком: «Русский флорбольный вратарь творил чудеса!» Согласно статистике, Папилов тогда не отразил всего 17 бросков из 63-х.

Он всегда жил на полную катушку: с удовольствием общался с людьми, писал, любил, восхищался женской красотой. В голове не укладывается, что рядом с именем Олега Папилова все глаголы теперь — в прошедшем времени. Как сказал однажды шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон : «Идя по жизни, мы вдруг обнаруживаем, что лёд у нас под ногами становится всё тоньше, и видим, как вокруг нас и за нами проваливаются под него наши сверстники»…

Ему было всего пятьдесят. Казалось, впереди столько дел! Всё оборвалось в пятницу, 13-го… Настоящий профи и друг — для нас Олег Папилов навсегда останется таким.

От редакций «Нижегородской правды» и «Нижегородского спорта»