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Хлои Кардашьян призналась, что за 3 месяца после родов похудела на 14 кг
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Хлои Кардашьян призналась, что за 3 месяца после родов похудела на 14 кг 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Новоиспеченная мама продемонстрировала шикарную фигуру.
В апреле нынешнего года Хлои Кардашьян — светская дива, модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» — в первый раз стала мамой. На свет появилась ее дочка, и малышке дали необычное имя Тру.
А на днях новоиспеченная звездная мама сообщила, что за три с небольшим месяца, которые прошли с момента родов, ей удалось похудеть на целых 14 килограммов!
С момента ее рождения я похудела на 14 килограммов! Я в шоке, что смогла так быстро сбросить лишнее. У меня не было какой-то конкретной цели по количеству килограммов,
— сообщила Хлои Кардашьян. В качестве подтверждения своих слов знаменитость разместила в личном блоге серию снимков, на которых позирует в спортивном наряде и демонстрирует идеальную фигуру.
Публикация от Khloé (@khloekardashian)
16 Июл 2018 в 8:27 PDT  Поклонники Хлои Кардашьян пришли в восторг, назвав ее самой сексуальной из всех звездных мамочек. Впрочем, нашлись и скептики, отмечающие, что деньги могут все — и явно намекающие на помощь специалистов в вопросе потери веса.
Напомним, с сентября 2016-го сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Незадолго до появления на свет маленькой Тру в прессе появилась информация о том, что мужчина изменил своей звездной возлюбленной. Из-за переживаний у женщины начались схватки. Судя по всему, после появления на свет дочери ситуация в семье нормализовалась.
Публикация от Khloé (@khloekardashian)
14 Июл 2018 в 7:03 PDT  Публикация от @kardashianjenner22
11 Июл 2018 в 2:00 PDT  Фото: Instagram
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