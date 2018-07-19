Хлои Кардашьян призналась, что за 3 месяца после родов похудела на 14 кг

Новоиспеченная мама продемонстрировала шикарную фигуру.

В апреле нынешнего года Хлои Кардашьян — светская дива, модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» — в первый раз стала мамой. На свет появилась ее дочка, и малышке дали необычное имя Тру.

А на днях новоиспеченная звездная мама сообщила, что за три с небольшим месяца, которые прошли с момента родов, ей удалось похудеть на целых 14 килограммов!

С момента ее рождения я похудела на 14 килограммов! Я в шоке, что смогла так быстро сбросить лишнее. У меня не было какой-то конкретной цели по количеству килограммов,

— сообщила Хлои Кардашьян. В качестве подтверждения своих слов знаменитость разместила в личном блоге серию снимков, на которых позирует в спортивном наряде и демонстрирует идеальную фигуру.

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

16 Июл 2018 в 8:27 PDT Поклонники Хлои Кардашьян пришли в восторг, назвав ее самой сексуальной из всех звездных мамочек. Впрочем, нашлись и скептики, отмечающие, что деньги могут все — и явно намекающие на помощь специалистов в вопросе потери веса.

Напомним, с сентября 2016-го сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Незадолго до появления на свет маленькой Тру в прессе появилась информация о том, что мужчина изменил своей звездной возлюбленной. Из-за переживаний у женщины начались схватки. Судя по всему, после появления на свет дочери ситуация в семье нормализовалась.

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

14 Июл 2018 в 7:03 PDT Публикация от @kardashianjenner22

11 Июл 2018 в 2:00 PDT Фото: Instagram

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