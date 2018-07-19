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Хлоя Кардашьян похвасталась похудением на 15 кг за 3 месяца после родов
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Хлоя Кардашьян похвасталась похудением на 15 кг за 3 месяца после родов 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Когда-то Хлоя Кардашьян была самой крупной из своих сестер и очень комплексовала по этому поводу, но затем собралась с силами и заметно похудела, приведя свое тело в спортивный вид. Во время беременности девушка опять набрала лишний вес, но стала усиленно его скидывать после родов, чем похвасталась недавно в своем блоге.
В апреле этого года младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой, но папарацци только и ждали момента подловить Хлою сразу после родов. Увиденные фотографии настолько шокировали ее, что девушка начала сразу же приводит себя в порядок. За три месяца спортивных упражнений и диеты ей удалось вернуться в былую форму, чем она с радостью поделилась с поклонниками в своем блоге. «12 июля Тру исполнилось три месяца. Я и не думала, что смогу так похудеть, ведь первые 6 недель мне было нельзя усиленно тренироваться. Я скинула 33 фунта! (14,9 кг — прим.ред.) До сих пор не могу в это поверить», — пишет Кардашьян.
Never have I ever…
Публикация от Khloé (@khloekardashian)
16 Июл 2018 в 8:27 PDT  попкорнnews
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