Красота своими руками

Цветник, денежное дерево и кусты вишни — все это не про образцовую дачу, но про образцовый двор. В разных районах Красноярска неравнодушные жители с наступлением весны сами начали наводить красоту во дворах. Сейчас, когда растения в самом цвету их территории больше похожи на сад. Один из примеров — по улице Юшкова. Там, около дома 18г жители создали практически дендрарий.

Здесь заведует всем Нина Афанасьева. В свои 84 года она выглядит сильно моложе. Говорит — все дело в труде: чем больше работаешь с душой, тем меньше стареешь.

«У нас такие активные соседи, они несут мне разные ненужные вещи, а я потом из них делаю элементы для ландшафтного дизайна. К моей идее присоединились многие активисты нашего дома, постоянно помогает управляющая компания», — рассказала она.

Сперва Нина Афанасьева занималась лишь клумбами. После начала придумывать разные дизайнерские вещи — к примеру, фигурки сказочных персонажей. Занимается своим двором пенсионерка уже шесть лет. За это время здесь появились деревянный мостик, денежное дерево из декоративных камней, колодец и слоник, рядом с которым можно загадать желание.

Вся эта красота была бы невозможна без активности жителей и тесного сотрудничества с управляющей компанией. Работники ЖКХ признают — с такими жителями и им работать приятно.

«На самом деле держать в чистоте такой двор — несложно, на нашем обслуживании находится еще несколько домов, но такое отношение к своему двору — только здесь», — сообщил директор УК «Подряд-Люкс» Владимир Полянский

Чтобы эта красота как можно дольше радовала глаз, во дворе по периметру установили камеры видеонаблюдения, плюс появилась охрана.

«Такой показательный двор — один из примеров слаженной работы жильцов и управляющей компании. Здесь понимают, что красивый город, район и двор — дело рук самих горожан, нужно просто желание. В этом году двор претендует на призовое место в районном этапе конкурса «Самый благоустроенный район» в номинации «Лучший двор жилого многоквартирного дома, благоустроенный с активным участием жителей». За первое место предусмотрено денежное вознаграждение в 30 тысяч рублей, а при победе в городе — 150 тысяч рублей», — рассказал руководитель администрации Октябрьского района Игорь Ким

Отметим, что в прошлом году двор по Юшкова, 18г занял призовое место в конкурсе «Самый благоустроенный район» в номинации «Лучшая клумба». На призовые 50 тысяч рублей Нина Афанасьевна купила 42 саженца вишни и высадила их в своем дворе. Директор управляющей компании лично следит за их поливом.

Это не единственный пример, когда жители самостоятельно благоустраивают свои дворы. Их масса в каждом районе города. В основном красоту наводят пенсионеры, но в последнее время все чаще подключается молодежь. Все таки жить в окружении цветов и зелени, гулять и растить детей гораздо приятнее, нежели среди асфальта и бетона.