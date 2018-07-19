Клематис Хэгли Хайбрид для романтиков

Клематис

Первые мои попытки завести клематисы в своём саду были не совсем удачными. Тогда просто руководствовалась тем, что есть в наличии в магазинах и по картинке. Вот и получилось, что начала я с клематисов не совсем устойчивых в нашей полосе — группы Ланугиноза. Нормально сохранить зимой плети не получалось, и цветение начиналось поздновато, и было оно скудное. Со временем, изучив литературу, стала обращать внимание только на клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года.

Клематис

Так в моём саду появился романтичный и нежный «Хегли Хайбрид» (Hagley Hybrid). Выведен в Англии в 1956 г. Относится к группе Жакмана. Описать его расцветку очень сложно, как и правильно передать при фотографировании. Это надо видеть! Цветки крупные — до 18 см в диаметре. Они розовато-сиреневые с перламутровым оттенком. Пыльники бордовые. Длина лианы около 2,5 м.

В отличие от темных, ярких сортов клематиса, которые я сажаю на дальний план цветника, этим надо любоваться вблизи. Его я посадила на арку через дорожку, в пару к яркой «Фламментанц».

«Хегли Хайбрид» начинает зацветать к середине июня. Его обильное цветение продолжается до конца июля.

Первые цветки

Пчёлки тут как тут!

Вот такой получился дуэт розы и клематиса:

Кстати, данный сорт неплохо черенкуется. Для этого нужно взять середину плети уже с бутонами. Побег нарезать на черенки с одним междоузлием. Обрезать лезвием наискосок под узлом, листья обрезать наполовину. Сажаю чуть наискосок в лёгкую песчаную почву, присыпанную песком, под тёмную бутылку. Постоянно увлажняем и ждём новых листочков.

Черенки

Новые листочки

Потом сначала откручиваю крышку (приучаю к воздуху), к середине августа совсем бутылку убираю. На зиму делаю легкое укрытие (лапник, лутрастил). На следующий год молодые растения можно высаживать.

Агротехника у него обычная для всех клематисов. При посадке выкопала яму 60*60 см. Со стороны растущего винограда закопала кусок шифера, защитив корни клематиса от возможного захватчика). На дно положила дренаж из щебня слоем 10 см. Яму хорошо заправила перегноем, добавила золы и суперфосфата. Посадила заглубленно на 8 см. Весной после начала отрастания побегов подкармливаю первый раз аммиачным удобрением. Потом раз в две недели настоем коровяка и крапивы. В августе вношу пару горстей золы. Серьёзно клематис не болел. Для профилактики весной опрыскиваю его, как и розы, или бордоской смесью, или препаратом «Хом».

На зиму клематис обрезаю коротко на 1-2 узла, ставлю небольшой овощной ящик и укрываю куском плёнки. Переусердствовать с укрытием тоже не следует — клематис может выпреть.

Клематис

Понравился этот сорт, конечно, своим нежным, романтичным обликом, крупными цветками, продолжительным цветением. Сорт оказался устойчивым к различным заболеванием, даже в неблагоприятные периоды. Он хорошо зимует, быстро выдает новые, мощные побеги, хорошо черенкуется. Что ещё для счастья надо садоводу в зоне рискованного земледелия? Кстати, этот сорт сама Маргарита Алексеевна Бескаравайная рекомендовала для «повсеместного вертикального озеленения…».

Последние цветки у «Хегли Хайбрид» уже не такие крупные, но по-прежнему очаровательны…

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