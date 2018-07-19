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Бондаренко: Министры должны быть ближе к народу
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Бондаренко: Министры должны быть ближе к народу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вот злые у нас люди. Насмехаются над Ульяной Супрун из-за ее простых и полезных советов. В принципе, именно этим и должен заниматься министр здравоохранения. Кто же еще объяснит аборигенам, как чистить зубы и лечить насморк? По аналогии Аваков должен рассказывать о необходимости переходить дорогу на зеленый свет, Омелян — о нецелесообразности хождения по путям и курения в самолетах. Полторак должен каждый день проводить беседы о тактико-технических характеристиках АК-74. Гриневич в прямом эфире должна рассказывать о написании «не» с глаголами. Ведь оторвались наши министры от народа!
А посты пани Ульяны уже приближаются к образцам литературной классики. Как пример — бессмертный Козьма Прутков, 1851 год:
Трясясь Пахомыч на запятках, Пук незабудок вёз с собой; Мозоли натерев на пятках, Лечил их дома камфарой. Читатель! в басне сей откинув незабудки, Здесь помещённые для шутки, Ты только это заключи: Коль будут у тебя мозоли, То, чтоб избавиться от боли, Ты, как Пахомыч наш, их камфарой лечи.
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