Бондаренко: Министры должны быть ближе к народу

Вот злые у нас люди. Насмехаются над Ульяной Супрун из-за ее простых и полезных советов. В принципе, именно этим и должен заниматься министр здравоохранения. Кто же еще объяснит аборигенам, как чистить зубы и лечить насморк? По аналогии Аваков должен рассказывать о необходимости переходить дорогу на зеленый свет, Омелян — о нецелесообразности хождения по путям и курения в самолетах. Полторак должен каждый день проводить беседы о тактико-технических характеристиках АК-74. Гриневич в прямом эфире должна рассказывать о написании «не» с глаголами. Ведь оторвались наши министры от народа!

А посты пани Ульяны уже приближаются к образцам литературной классики. Как пример — бессмертный Козьма Прутков, 1851 год:

Трясясь Пахомыч на запятках, Пук незабудок вёз с собой; Мозоли натерев на пятках, Лечил их дома камфарой. Читатель! в басне сей откинув незабудки, Здесь помещённые для шутки, Ты только это заключи: Коль будут у тебя мозоли, То, чтоб избавиться от боли, Ты, как Пахомыч наш, их камфарой лечи.