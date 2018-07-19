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Курянка Маргарита Тувакназарова будет штурмовать «Дом-2» второй раз
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Курянка Маргарита Тувакназарова будет штурмовать «Дом-2» второй раз 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Девушка рассказала «КИ» о планах на будущее и об участии в известном телешоу
21-летняя Маргарита Тувакназарова стала 2-й «Вице — Мисс Курск», вышла в финал конкурса «Мисс Москва» и уже побывала на телепроекте «Дом-2». Кастинг-менеджеры сами предложили курянке принять участие в шоу после финала конкурса красоты в Москве.
— Я долго думала, не решалась идти на кастинг. А потом поняла, что я уверенная в себе девушка и решилась пойти. На телепроекте мне очень понравился Артём Сорока.
Чтобы покорить своего избранника, Маргарита появилась на шоу с неожиданной презентацией.
— В своей презентации я сказала, что у каждой королевы есть минус — я тупая. Это была шутка, но многие эту шутку не поняли. Это был такого рода хайп, с которым я зашла, чтобы было смешно, весело и интересно. А по факту я очень умная девушка. Мой недостаток — это то, что я очень умная. Многие мужчины не любят умных девушек. Неужели, если б я была глупой, то сказала б это на всю страну, — делится курянка.
На проекте Маргариту не оставили. Как считает сама девушка, женская половина побоялась конкуренции. В октябре курянка планирует снова пойти на телепроект к этому же молодому человеку. Телешоу Маргарита считает хорошим стартом для начала карьеры ведущей. А пока у нее большие планы на пути достижения цели — окончить вуз, продолжать заниматься спортивными бальными танцами и открыть собственное модельное агенство.
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