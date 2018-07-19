Harper's Bazaar и Palazzo Versace Dubai дарят уик-энд на двоих в Дубае

У всех нас был отпуск, о котором приятно вспоминать в рабочие будни. Если вы ждали повода поделиться историей своих приключений с друзьями и подписчиками, то вот он. Harper's Bazaar и Palazzo Versace Dubai подарят уик-энд в одном из лучших отелей мира тому, кто увлекательнее всех расскажет о самых запоминающихся каникулах в жизни. Не жалейте деталей и эмоций — и, возможно, именно вам выпадет шанс пережить еще более незабываемые выходные вместе с любимым человеком. Перелет включен! Правила просты:

1. Подписаться на @harpersbazaar_ru и @palazzoversacedubai.

2. Выложить пост с историей о ваших лучших каникулах.

3. Поставить хештег #хочувверсаче.

Конкурс продлится до 10 сентября. Осень — идеальное время для поездки в жаркие страны, а Дубай — лучший повод продлить лето перед холодным сезоном. Желаем удачи!