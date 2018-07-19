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Совершенно бесплатные и необычайно простые подпорки для клубничных веток
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Совершенно бесплатные и необычайно простые подпорки для клубничных веток 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
И вновь от меня «деревянный» секретик: наверное где-то в душе я немного Буратино.
После обрезки плодовых деревьев (у нас яблони) остается очень много веток. А мы люди предприимчивые и запасливые — мы просто так ничего не выбрасываем! Те ветки, что достаточно толстые, пилятся и идут на растопку бани или мангала, а те, что более тонкие, я применяю с большим удовольствием и разнообразием. Например, осенью, после уборки урожая, вся земля или засеивается сидератами или покрывается травой.
И именно осенью я высаживаю озимый чеснок, и все соседские кошки идут на мягонькую вскопанную земельку (без травы) и начинают там вести себя вольготно и делают «грязные и мокрые» свои делишки, иногда даже вырывают дольки чеснока. Поэтому я обычно ставлю по периметру грядки с озимым чесноком ветки от деревьев, а также покрываю ими землю, чтобы кошкам было неудобно туда добираться. Весной, после того, как чеснок всходит, я эти ветки убираю, связываю и складываю (не выбрасываю!) в укромное местечко до того времени, как они могут мне потребоваться (например, на временные подпорки для цветочков).
И вот недавно мне пришла мысль, глядя на эти ветки: ведь можно из «рогулек» сделать прекрасные (а главное — совершенно бесплатные) подпорки для клубничных кистей, чтобы ягоды не касались земли, особенно для тех сортов, которые имеют крупные ягоды, и кисть всегда ложится под тяжестью клубничин. Сказано — сделано!
Тем более, что для воплощения идеи нужно всего ничего: ветки, секатор и минимум времени. Отсекаем с веток ненужное так, чтобы осталась «рогатина», на которой будут лежать кисти ягод и «ствол», который будет уходить в землю (его не нужно коротко обрезать).
Вот так это выглядит на деле, веточка клубники лежит на «рогульке» и не касается земли.
Если нет обрезанных веток от садовых деревьев, то можно нарезать ивняка или в лесу набрать нужное количество (там всегда много валежника).
Всем удачи и прекрасного урожая! Угощайтесь!
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