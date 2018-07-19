Засаленные рельсы: в самарском ТТУ пожаловались на нехватку денег для ремонта трамваев

Деревянные шпалы залиты машинным маслом

Жители областной столицы остались недовольны состоянием трамвайных путей в городе. Самарцы обратили внимание на то, что большая часть конструкций испачкана горюче-смазочными материалами.

Представители трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) сообщили, что знают о существующей проблеме. Но на ее решение денег нет.

— Это масло, которое подтекает из редукторов. У каждого вагона по четыре таких детали. Мы не можем их заменить, чешское оборудование стоит очень дорого. Денег на закупку в бюджете нет, — рассказали в ТТУ.

Редуктор служит для передачи вращающего момента от двигателя к колесам. Деталь рассчитана на пробег в 500 тысяч километров, после этого ее необходимо менять.

Кроме того, специалисты сообщили что редукторы невозможно отремонтировать из-за сильной изношенности.

Это не первое заявление ТТУ о финансовой несостоятельности. Недавно представители предприятия аналогично ответили самарцам, которые пожаловались на качку в трамваях.