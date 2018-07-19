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Засаленные рельсы: в самарском ТТУ пожаловались на нехватку денег для ремонта трамваев
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Засаленные рельсы: в самарском ТТУ пожаловались на нехватку денег для ремонта трамваев 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Деревянные шпалы залиты машинным маслом
Жители областной столицы остались недовольны состоянием трамвайных путей в городе. Самарцы обратили внимание на то, что большая часть конструкций испачкана горюче-смазочными материалами.
Представители трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) сообщили, что знают о существующей проблеме. Но на ее решение денег нет.
— Это масло, которое подтекает из редукторов. У каждого вагона по четыре таких детали. Мы не можем их заменить, чешское оборудование стоит очень дорого. Денег на закупку в бюджете нет, — рассказали в ТТУ.
Редуктор служит для передачи вращающего момента от двигателя к колесам. Деталь рассчитана на пробег в 500 тысяч километров, после этого ее необходимо менять.
Кроме того, специалисты сообщили что редукторы невозможно отремонтировать из-за сильной изношенности.
Это не первое заявление ТТУ о финансовой несостоятельности. Недавно представители предприятия аналогично ответили самарцам, которые пожаловались на качку в трамваях.
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