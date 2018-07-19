Дочь Анны Винтур снова вышла замуж. Теперь в Италии!

В начале июля дочь главного редактора американского Vogue Анны Винтур (67) Би Шаффер (30) вышла замуж за Франческо Кароззини (35), сына бывшего главреда итальянского Vogue Франки Соццани.

Торжество прошло в особняке матери невесты Анны Винтур в Лонг-Айленде, но ни фото, ни видео с церемонии никто так и не увидел — свадьба прошла в атмосфере строгой секретности. Поговаривают, что причина банальна — Винтур хочет выпустить следующий номер Vogue с дочерью и ее мужем на обложке, а значит, ни одно фото не должно утечь в Интернет.

А вот фото со второй свадьбы в Сети появились — да, дочь главреда Vogue может себе позволить выйти замуж еще раз.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/doch-anny-vintur-snova-vyshla-zamuzh-teper-v-italii/