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Дочь Анны Винтур снова вышла замуж. Теперь в Италии!
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Дочь Анны Винтур снова вышла замуж. Теперь в Италии! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В начале июля дочь главного редактора американского Vogue Анны Винтур (67) Би Шаффер (30) вышла замуж за Франческо Кароззини (35), сына бывшего главреда итальянского Vogue Франки Соццани.
Торжество прошло в особняке матери невесты Анны Винтур в Лонг-Айленде, но ни фото, ни видео с церемонии никто так и не увидел — свадьба прошла в атмосфере строгой секретности. Поговаривают, что причина банальна — Винтур хочет выпустить следующий номер Vogue с дочерью и ее мужем на обложке, а значит, ни одно фото не должно утечь в Интернет.
А вот фото со второй свадьбы в Сети появились — да, дочь главреда Vogue может себе позволить выйти замуж еще раз.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/doch-anny-vintur-snova-vyshla-zamuzh-teper-v-italii/
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