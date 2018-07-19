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Пропавшую семью ульяновского бизнесмена объявили в федеральный розыск
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Пропавшую семью ульяновского бизнесмена объявили в федеральный розыск 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновске пропавшую семью бизнесмена Антона Горбунова объявили в федеральный розыск, сообщает портал ulpravda.ru. Около двух месяцев назад в городе пропал 30-летний предприниматель из Заволжья, его супруга и 5-летний сын.
По информации издания, первым исчез глава семейства. Последним 19 мая Антона Горбунова видел водитель, подвозивший бизнесмена до улицы Федерации. Не дождавшись его на рабочем месте, коллеги пришли к Антону Горбунову домой, но дверь никто не открыл. На следующий день мать пропавшего мужчины написала заявление в полицию.
На днях правоохранители Ульяновска объявили пропавших в федеральный розыск. Однако, по сведениям ulpravda.ru, мать бизнесмена пыталась забрать заявление и просила прекратить поиски. Сейчас у следователей есть версия, что Горбуновы скрываются от долгов. На данный момент телефонные номера супругов не отвечают, их местонахождение по-прежнему неизвестно.
Напомним, в поисковом отряде «Лиза Алерт» «ФедералПресс» пояснили, что пока родственники пропавших к ним не обращались, но если это произойдет, они готовы оказать необходимую помощь.
Всем, кто может знать какие-либо сведения о местонахождении семьи Антона Горбунова, просьба связаться с правоохранительными органами по телефонам 02 и 102.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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