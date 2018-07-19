Омерзительные высказывания знаменитостей, о которых они потом пожалели

После успешно проведенной операции по спасению детей из пещеры в Таиланде Илон Маск , обиженный, что и здесь обошлись без него да еще и раскритиковали его инновацию, разразился гневом, как это сейчас принято, в твиттере. Гордого миллиардера, видимо, так огорчило, что героем операции стал не он, а спасатели, сохранившие детские жизни, что одного из них, который и обругал мини-субмарину Маска, он назвал педофилом. Потом, правда, удалил твит с оскорблением, а еще чуть позже, скорее всего послушав свою пресс-службу, и вовсе опубликовал извинения. Эта ситуация как минимум говорит о двух вещах. Первое: Илон Маск не такой уж и душка, каким его все считают, и пропиарить свою технологию (а заодно и себя) в данном случае для него оказалось важнее спасения детей. Второе: мы не в первый раз убеждаемся, что знаменитостям свойственно говорить вещи, о которых они потом жалеют. Ну что поделать — они ведь тоже люди. Просто когда находишься под пристальным вниманием СМИ твои глупости незамедлительно всплывают наружу. Остается только пожелать звездам меньше произносить всякую чушь и особенно публиковать ее в соцсетях. А мы пока вспомним еще несколько нелепых или абсурдных высказываний знаменитостей.

Иногда мне кажется, что я понимаю Гитлера. Да, я осознаю, что он совершил много ужасных вещей. Но как представлю его одиноко сидящим в бункере перед самой смертью, то мне становится его жаль. Я, конечно, не против евреев и не поддерживаю то, что он сделал. Просто, согласитесь, Израиль на самом деле приносит миру множество проблем. Черт, я нацист.

После этого неоднозначного высказывания Ларса фон Триера на Каннском кинофестивале на режиссера обрушился шквал гневной критики, а ему самому на несколько последующих лет было запрещено посещать это мероприятие. А ведь это же фон Триер! Его фильмы в каком-то смысле и олицетворяют этот кинофестиваль. Все в итоге закончилось неплохо: постановщик не раз извинился, а в этом году, впервые после его скандальной речи, в Каннах прошла премьера его нового фильма.

Каждый раз, когда я смотрю телевизор и вижу этих голодающих детей в бедных странах, я не могу сдержать слез. Я бы очень хотела быть такой же худой, но только без всех этих мучений, смертей и всего такого.

А как эта фраза хорошо начиналась! Кэри плачет над голодающими детьми из стран третьего мира. Но оказалось, что не это является причиной слез певицы. Просто она им завидует. Ведь эти дети сумели похудеть, а вот ей самой никак не удается. Попробуй тиф, Кэри! Говорят, помогает…

Анна Франк была прекрасной девушкой. Надеюсь, будь она жива, то стала бы белибером.

«Ну и что тут такого?», — можешь подумать ты. Но дело в том, что так Бибер высказался о 15-летней еврейской девочке, которая погибла в стенах концлагеря во время Второй мировой войны. И из слов Бибера не ясно, жалеет он об ужасной смерти девушки и еще миллионов людей или о том, что лишился еще одной потенциальной поклонницы.

Что значит депрессия?! Спорт и здоровый образ жизни — вот лучшие средства от любой депрессии! А психиатры советуют одни глупости: им лишь бы денег заработать и таблетки выписать.

Эта пламенная речь Тома Круза была обращена в сторону актрисы Брук Шилдс, которая в тот момент переживала период депрессии. После этих слов на актера обрушился гнев женщин со всего мира, которые обвиняли его в пренебрежительном отношении к послеродовой депрессии. И даже последующие извинения Круза ситуацию изменить не смогли. Ведь всем известно, что успокоить разъяренную женщину — это действительно невыполнимая миссия. А в последнем Том Круз знает толк.

Я доверяю только тем мужчинам, которые хоть раз в жизни целовались с другими мужчинами.

Вот и забирай их всех себе! Больше добавить к этому высказыванию Мадонны нечего. Разве что появилось несколько вопросов к Гаю Ричи…

Так, а где в этом году пройдет Каннский кинофестиваль?

В Каннах, Кристина, в Каннах!

Я не думаю, что есть что-то ужасное в том, чтобы ударить женщину.

Ну что же ты, Шон… Ну разве так мог сказать Джеймс Бонд ? Женщин бить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Даже если очень хочется. Даже если она сама напрашивается. Хотя… Нет, точно нельзя!

Я никогда не хотела в Японию. Просто мне не нравится рыба. А я знаю, как она у них там в Африке популярна.

Еще одна порция географического кретинизма от другой популярной певицы. Ну раз не хочешь лететь в Африку, чтобы увидеть Японию, то почему бы не отправиться в Азию, чтобы увидеть Парагвай. Надеемся, Чипа Гуасу ты любишь?

У меня есть собственное мнение по многим вопросам. Это очень глубокое и прочное мнение. Правда, иногда я с ним не согласен.

Этот список был бы неполным без политических перлов. Поэтому наш выбор пал на позапрошлого президента США.

Гомосексуальный брак возможен только между мужчиной и женщиной.

Ну тут одно из двух: либо Терминатор против однополых браков, либо он не знает, что такое гомосексуализм. Упрекнуть его нельзя ни за то, ни за другое. Самые безумные высказывания Илона Маска