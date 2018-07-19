Кто был прототипом Золушки

Конфликты в семье — это не только стресс для организма, но и неисчерпаемый источник сюжетов для художников. А также для рубрики «Омерзительное искусствоведение» (за обедом не читать), особенно если ссорящиеся члены семьи обладают изобретательностью и темпераментом. Продолжаем изучать нечистоплотные привычки семейного общения в династии Меровингов.

Жила-была в средневековой Франции королева Фредегунда, вообще моя героиня, обожаю. Столько веселого наделала, долго рассказывать: например, трупами соперниц устлала дорогу к постели короля-будущего мужа. А потом на старости лет его удавила с помощью молодого любовника, такая шебутная была!

Фредегунда, отсутствующая на картинке, избавляется от соперницы-королевы чужими руками — натравив короля, будущего своего мужа.

Но мы сегодня коснемся лишь ее взаимоотношений с родной дочерью, которую звали Ригунта.

Дело в том, что упомянутая Фредегонда происхождения была загадочного, банально говоря, из служанок выбилась с помощью хитрых подстав и бодрого секса.

А вот дочь ее Ригунта была уже ребенком короля, и поэтому начала нос задирать перед безродной матерью, никакого уважения. Ну и решила королева Фредегонда поучить дочь почтению и вежливому обращению к родителям.

Летописец Григорий Турский по горячим следам произошедших событий пишет так:

«Ригунта, дочь Хильперика, часто позорила мать, говоря, что она — Ригунта — госпожа, и что она вновь отдаст свою мать в служанки. Она часто осыпала её бранью, и из-за этого они били друг друга кулаками и давали друг другу пощечины. Наконец мать сказала ей: «Почему ты плохо относишься ко мне, дочь? Вот имущество твоего отца, которое находится у меня, возьми его и пользуйся им, как тебе будет угодно».

И, войдя в кладовую, она открыла сундук, наполненный ожерельями и драгоценными украшениями. Поскольку мать очень долго вынимала различные вещи, подавая их стоявшей рядом дочери, то она сказала: «Я уже устала, теперь доставай сама, что попадется под руку». И когда та опустила руку в сундук и стала вынимать вещи, мать схватила крышку сундука и опустила её на затылок дочери.

Она с такой силой навалилась на крышку и её нижним краем так надавила дочери на горло, что у той глаза готовы были лопнуть. Одна из девушек, которая находилась там, громко закричала: «На помощь, ради бога, бегите сюда, мою госпожу душит её мать!».

И в комнату ворвались те, что ожидали за дверью. Они избавили девушку от угрожавшей ей смерти и вывели её оттуда».

В общем, принцесса выжила. И потом продолжала долго с матерью ругаться, хотя спиной к ней больше не поворачивалась.

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Картинка выше — иллюстрация к французским и бельгийским книгам по истории, кажется, даже детским. А вот иллюстрация из моего любимого феминистического проекта rejectedprincesses.com И если стилистика данной картинки напоминает вам Диснея, то это не зря.

Откроем Джамбаттиста Базиле. «Сказка сказок, или Забава для малых ребят», и найдем там раннюю версию сказки о Золушке (Цеццолла). В ней у девушки было поочередно две мачехи, причем вторая была ее бывшей няней. А от первой девушка избавилась собственноручно, послушавшись совета этой няни-мастерицы:

« — Так давай же — подхватила мастерица, — открой уши, да хорошенько слушай, и станет твой хлеб белей, чем яблонев цвет. Как только пойдет отец из дому, скажи мачехе, что хочешь себе одежду из тех ветхих, что лежат в чулане в большом сундуке, чтобы сберечь те, что теперь на себе носишь. А она-то и рада видеть тебя всю в заплатах да в рванье. Откроет сундук, чтоб выбрать, что поплоше, а тебе скажет: «Придержи крышку». Пока будет рыться внутри, ты крышку-то и отпусти, чтоб упала со всей силы, да шею ей и переломила. Когда это сделаешь, — а ты ведь знаешь, что отец твой на все готов, хоть фальшивую деньгу бить, лишь бы только ты довольна была, — выпадет случай, когда он тебя приласкает, а ты у него и попроси, чтобы он взял меня в жены. Сделаешь меня счастливой, и будешь госпожой всей жизни моей.

Как услышала это Цеццолла, стал ей каждый час длинней тысячи лет. И наконец удалось выполнить ей до точки все, чему научила мастерица. И когда прошел траур по несчастной мачехе, стала Цеццолла жать отцу на все клавиши, чтобы женился на мастерице».

Добра это не принесло — мерзкие дочки как раз у этой второй мачехи оказались, далее вполне знакомая фабула.

Считается, что эта версия появилась как раз под воздействием истории из летописи про Фредегонду и ее дочь, только была вывернута наизнанку.

А вы теперь знаете, почему я не могу на эту картину Тициана «Венера Урбинская» спокойно смотреть…