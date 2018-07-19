В Уфе пройдет Всероссийская акция «Семейная шкатулка»

21-22 июля в ТРЦ «Планета» в Уфе пройдет Всероссийская акция «Семейная шкатулка», направленная на поддержку ценностей семьи и ответственного родительства. Как сообщает министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, гости торгового центра смогут посетить выставку, послушать живое выступление музыкальных коллективов, а также посетить лекции семейных психологов и экспертов.

Специально для праздника спроектировали 12-метровый контейнер-трансформер. На время акции он станет сценой и залом с экспозицией, которая включает 20 историй семей-победительниц Всероссийского конкурса «Семья года»

— Здесь есть история семьи Трифановых, в которой воспитывается 32 ребенка; рассказ о буднях семьи Ивановых из села Ымыяхтах, основавших сразу несколько семейных и городских традиций, и о семье Надолинских, которая насчитывает более 76 родовых ветвей, — отмечает министерство.

Помимо экспозиции пройдет музыкальная программа для детей и родителей: конкурсы с призами, выступления музыкальных коллективов. Все семьи смогут сделать моментальное фото. Мероприятие состоится 21 июля с 12:00 до 19:00 и 22 июля с 12:00 до 18:00.

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