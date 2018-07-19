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«У них с головой проблемы!»: Алена Водонаева снова оскорбила тучных людей
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«У них с головой проблемы!»: Алена Водонаева снова оскорбила тучных людей 

Лиза 49 минут назад
Фото: Лиза
@alenavodonaeva«У них с головой проблемы!»: Алена Водонаева снова оскорбила тучных людейАлена Водонаева (36) вновь оказалась в центре скандала. В последнее время блогер и бывшая участница «Дома-2» часто бросается громкими фразами, которые тут же начинают обсуждать в сети. Не в первый раз Водонаева возмутилась количеству людей с лишним весом вокруг себя. Но если раньше стройная Алена пыталась пристыдить российских женщин, то теперь она обратила внимание на жителей Америки. Блогер вместе с мужем и сыном находится сейчас в Калифорнии. Водонаева поделилась впечатлениями с подписчиками: На меня набросились активные защитники жира. Бабы, смотрите. Если вы — толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. В LA все красивые. Все на спорте. А вот в такие места, как Юниверсал Студио, съезжается вся Америка. Простые люди. 70% имеют лишний вес. Ходить не могут. И все, все, все они ждут фаст-фуд. Пьют колу, едят бургеры, картошку, мороженое и хот-доги. Я видела это, и меня воротило. Зачем люди делают это с собой?! У них с головой проблемы!
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 18 Июл 2018 в 1:06 PDT  Фолловеры Водонаевой разделились на два лагеря: одни полностью ее поддерживают, считая, что лишний вес от лени и неправильного образа жизни, другие набросились на саму Алену. Хейтеры пишут: «Человек вправе одеваться как хочет, даже если он толстый. У вас тоже вкус не очень!», «А вам не приходило в голову, что люди едят фаст-фуд, так как он дешевый? Нет денег — ешь всякую гадость! Но разве вы поймете!», «Где вы там увидели жирную женщину?! Джей Ло и Бьонсе имеют бедра по 110 см и короткое носить им сам бог велел!». Что касается Водонаевой, то недавно она поделилась собственным рецептом стройной фигуры: оказалось, блогер только завтракает и ужинает. В течение дня она ничего себе не позволяет, пропуская даже обед. Читай также материал Алена Водонаева встретилась с одной из сестер Кардашьян.
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