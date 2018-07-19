Кэндис Свейнпол позирует полностью обнаженной спустя всего три недели после родов

Кэндис Свейнпол

В конце июня 29-летняя модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. Спустя всего две недели после родов папарацци подловили звезду на пляже в Бразилии. Многие бодишеймеры, которые увидели те кадры, тогда раскритиковали ее, решив, что живот дважды мамы выглядит недостаточно плоским и подтянутым.

Модель не стала терпеть упреки в свой адрес и написала большое послание всем недовольным:

Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына девять месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким…Люди, давайте будем добрее друг к другу!

А на днях Кэндис нанесла второй удар — опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала обнаженной. Сказать, что модель выглядит превосходно, ничего не сказать! Идеальный загар, упругие ягодицы и осиная талия Свейнпол получили больше 240 тысяч лайков.