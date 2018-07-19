Ещё
Кэндис Свейнпол позирует полностью обнаженной спустя всего три недели после родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэндис Свейнпол позирует полностью обнаженной спустя всего три недели после родов 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Кэндис Свейнпол
В конце июня 29-летняя модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. Спустя всего две недели после родов папарацци подловили звезду на пляже в Бразилии. Многие бодишеймеры, которые увидели те кадры, тогда раскритиковали ее, решив, что живот дважды мамы выглядит недостаточно плоским и подтянутым.
Модель не стала терпеть упреки в свой адрес и написала большое послание всем недовольным:
Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына девять месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким…Люди, давайте будем добрее друг к другу!
А на днях Кэндис нанесла второй удар — опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала обнаженной. Сказать, что модель выглядит превосходно, ничего не сказать! Идеальный загар, упругие ягодицы и осиная талия Свейнпол получили больше 240 тысяч лайков.
Карельские вести: последние новости
«Ты вообще знаешь, кто я?», сказал богатый человек, когда кассир отказался обслуживать его. Что последовало дальше — это просто бесценно! На новый лад: 5 прекрасных вариаций миссионерской позы Фельдшера «скорой» осудили за эротические фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие марки томатного сока7
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт14
Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение