Понимаете ли вы подростков?

Дети и подростки нередко используют некий «тайный» язык, будто специально хотят, чтобы взрослые их не понимали.

Создавая свой особый язык, определённая общность отгораживает себя от окружающих, разделяя людей на своих (знающих языковые «пароли») и чужих (говорящих «неправильно»). Подростки в большей степени, чем другие возрастные группы, стремятся обособиться. Поэтому, чтобы быть «своим», надо говорить на «общем» с ними языке или хотя бы понимать его.