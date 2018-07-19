Благодаря Ксении Алферовой мальчик с особенностями развития получил посылку с лекарствами

Из-за логистики « Почты России » ребенок мог не дождаться жизненно необходимых препаратов.

Актриса и телеведущая Ксения Алферова одна из первых откликнулась на экстренную ситуацию. Мама ребенка-инвалида Ирина Соболева из Подмосковья рассказала в Instagram о том, что «Почта России» потеряла посылку с лекарствами для ее сына. Женщина уже не знала, к кому обратиться за помощью. Лекарства ее сыну Алексею нужно было принимать через несколько дней, а их все не было. В Центральном отделении «Почты России» города Домодедово Ирину Соболеву попросили написать заявление о пропаже и подождать месяц или два (!). Тогда на помощь пришла Ксения Алферова, которая на своей странице в соцсетях рассказала о проблеме.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)

18 Июл 2018 в 12:08 PDT О работе «Почты России» слагают анекдоты и снимают веселые ролики, но сегодня нам не до смеха. Где-то в пути из пункта «А» в пункт «Б» потерялась очень важная и ценная посылка, в которой находится жизненно необходимое лекарство для удивительного Алеши с особенностями,

— написала известная актриса.

«Лекарство нужно уже послезавтра, а следы посылки теряются где-то в Шарапово — по трек-номеру она находится именно в этом отделении. Мама Алеши Ирина воспитывает сына одна, посылка обошлась ей в немалую сумму — 34 тысячи рублей. Ирина уже несколько дней пребывает в отчаянии, пишет в службу поддержки и другие инстанции, но результата нет. Вот мы и подумали о великой силе друзей и волшебной теории шести рукопожатий», — рассказала Ксения Алферова, попросив у подписчиков советов, как помочь семье.

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Публикация от Irina Soboleva (@irina1982001)

5 Июн 2018 в 4:37 PDT В Instagram актрисы откликнулось большое количество людей. Подписчики Ксении Алферовой предлагали различные пути решения проблемы, делились опытом, как находили посылки, когда казалось, что это невозможно.

Кроме того, актриса выразила надежду, что кто-нибудь из сотрудников «Почты России» тоже читает ее блог, а значит сможет быстро подключиться к решению проблемы. Так и случилось.

Здравствуйте. Разбираемся в данной ситуации в приоритетном порядке,

— заверили Ксению Алферову с официального аккаунта «Почты России».

И чудо произошло. Посылка нашлась. Об этом в комментариях сообщила мама Алеши. «Ура!🌞Спасибо огромное всем, кто участвовал в розыске посылки, особенно @kkrudik 📦. Мне сейчас позвонили, все нашлось!🙏🏼Ксения @ksenialferova, спасибо вам 💝», — поблагодарила Ирина Соболева актрису и всех неравнодушных, кто пытался помочь ее ребенку получить лекарства.

Ура! Нашлась! Обнимаю вас!

— прокомментировала актриса, поблагодарив в том числе «Почту России» за оперативную помощь.

Сегодня был удивительный день, полный позитива. Сначала Лёша был в библиотеке Анны Ахматовой , потом продавал мороженное в ГУМЕ и завершился день походом на праздник Яны Рудковской 😊💋🙏🏼Спасибо всем, кто сегодня подарил столько хороших моментов 🌞🌈#деньзащитыдетей#радость#первоеиюня

Публикация от Irina Soboleva (@irina1982001)

1 Июн 2018 в 11:35 PDT Фото: Instagram @ksenialferova, Instagram Ирины Соболевой