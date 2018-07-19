Ещё
Благодаря Ксении Алферовой мальчик с особенностями развития получил посылку с лекарствами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Благодаря Ксении Алферовой мальчик с особенностями развития получил посылку с лекарствами 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Из-за логистики «Почты России» ребенок мог не дождаться жизненно необходимых препаратов.
Актриса и телеведущая Ксения Алферова одна из первых откликнулась на экстренную ситуацию. Мама ребенка-инвалида Ирина Соболева из Подмосковья рассказала в Instagram о том, что «Почта России» потеряла посылку с лекарствами для ее сына. Женщина уже не знала, к кому обратиться за помощью. Лекарства ее сыну Алексею нужно было принимать через несколько дней, а их все не было. В Центральном отделении «Почты России» города Домодедово Ирину Соболеву попросили написать заявление о пропаже и подождать месяц или два (!). Тогда на помощь пришла Ксения Алферова, которая на своей странице в соцсетях рассказала о проблеме.
Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)
18 Июл 2018 в 12:08 PDT  О работе «Почты России» слагают анекдоты и снимают веселые ролики, но сегодня нам не до смеха. Где-то в пути из пункта «А» в пункт «Б» потерялась очень важная и ценная посылка, в которой находится жизненно необходимое лекарство для удивительного Алеши с особенностями,
— написала известная актриса.
«Лекарство нужно уже послезавтра, а следы посылки теряются где-то в Шарапово — по трек-номеру она находится именно в этом отделении. Мама Алеши Ирина воспитывает сына одна, посылка обошлась ей в немалую сумму — 34 тысячи рублей. Ирина уже несколько дней пребывает в отчаянии, пишет в службу поддержки и другие инстанции, но результата нет. Вот мы и подумали о великой силе друзей и волшебной теории шести рукопожатий», — рассказала Ксения Алферова, попросив у подписчиков советов, как помочь семье.
Пабло Пикассо👨🏻‍🎨🎨 «Ребёнок с голубем»🕊. В подарок 🎁 для нашей любимой @teosofist ♥️🌞🌈🌈🌈#пикассо#художник#подарок
Публикация от Irina Soboleva (@irina1982001)
5 Июн 2018 в 4:37 PDT  В Instagram актрисы откликнулось большое количество людей. Подписчики Ксении Алферовой предлагали различные пути решения проблемы, делились опытом, как находили посылки, когда казалось, что это невозможно.
Кроме того, актриса выразила надежду, что кто-нибудь из сотрудников «Почты России» тоже читает ее блог, а значит сможет быстро подключиться к решению проблемы. Так и случилось.
Здравствуйте. Разбираемся в данной ситуации в приоритетном порядке,
— заверили Ксению Алферову с официального аккаунта «Почты России».
И чудо произошло. Посылка нашлась. Об этом в комментариях сообщила мама Алеши. «Ура!🌞Спасибо огромное всем, кто участвовал в розыске посылки, особенно @kkrudik 📦. Мне сейчас позвонили, все нашлось!🙏🏼Ксения @ksenialferova, спасибо вам 💝», — поблагодарила Ирина Соболева актрису и всех неравнодушных, кто пытался помочь ее ребенку получить лекарства.
Ура! Нашлась! Обнимаю вас!
— прокомментировала актриса, поблагодарив в том числе «Почту России» за оперативную помощь.
Сегодня был удивительный день, полный позитива. Сначала Лёша был в библиотеке Анны Ахматовой, потом продавал мороженное в ГУМЕ и завершился день походом на праздник Яны Рудковской 😊💋🙏🏼Спасибо всем, кто сегодня подарил столько хороших моментов 🌞🌈#деньзащитыдетей#радость#первоеиюня
Публикация от Irina Soboleva (@irina1982001)
1 Июн 2018 в 11:35 PDT  Фото: Instagram @ksenialferova, Instagram Ирины Соболевой
Letidor.ru: последние новости
Татьяна Лазарева и Михаил Шац вместе отмечают 20-ую годовщину свадьбы Минпромторг рассказал, что войдет в набор для новорожденных по всей России Эксперты рассказали, как правильно выбирать школьную форму
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие марки томатного сока7
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт14
Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение