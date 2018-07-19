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«Зачем отпустили ее одну?» Пользователи соцсетей затравили мужа убитой красавицы из Магнитогорска
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«Зачем отпустили ее одну?» Пользователи соцсетей затравили мужа убитой красавицы из Магнитогорска 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пользователи соцсетей продолжают обсуждать гибель 29-летней Ксении Мецгер из Магнитогорска. На личной странице ее мужа Алексея оставили уже сотни комментариев. Большинство из них — с выражением соболезнований, однако есть и другие. Некоторые обвиняют супруга убитой в безответственности. Ему пишут: «Как можно было ее одну отпустить на эту сделку?», «Ну что за бред, почему она одна поехала?», «Как можно было вечером одной красивой девушке отгонять машину в автобокс к незнакомому мужику? Ладно, сама бесстрашная, но почему муж, родители не сказали, чтобы взяла кого-нибудь с собой?! Неужели не знали?! В голове не укладывается». Впрочем, все сообщения Алексей Мецгер оставляет без ответа. В Сети он не появлялся уже почти сутки.
«ФедералПресс» напоминает, что Ксения пропала в понедельник вечером. Девушка поехала продавать свой автомобиль «Шкода октавия» и не вернулась. Почти сутки ее искали родственники, полиция и волонтеры. В итоге молодую женщину обнаружили мертвой в реке Янгельке в Кизильском районе.
Обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему жителю Магнитогорска. По данным СК, мужчина сделал вид, что хочет купить автомобиль у девушки, и назначил ей встречу в автосервисе. Там во время «осмотра» машины он нанес молодой женщине удар молотком по голове, а затем вывез тело в безлюдное место. Автомобиль он планировал разобрать на запчасти и продать. Сейчас предполагаемый убийца находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин
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