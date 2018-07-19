«Зачем отпустили ее одну?» Пользователи соцсетей затравили мужа убитой красавицы из Магнитогорска

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать гибель 29-летней Ксении Мецгер из Магнитогорска. На личной странице ее мужа Алексея оставили уже сотни комментариев. Большинство из них — с выражением соболезнований, однако есть и другие. Некоторые обвиняют супруга убитой в безответственности. Ему пишут: «Как можно было ее одну отпустить на эту сделку?», «Ну что за бред, почему она одна поехала?», «Как можно было вечером одной красивой девушке отгонять машину в автобокс к незнакомому мужику? Ладно, сама бесстрашная, но почему муж, родители не сказали, чтобы взяла кого-нибудь с собой?! Неужели не знали?! В голове не укладывается». Впрочем, все сообщения Алексей Мецгер оставляет без ответа. В Сети он не появлялся уже почти сутки.

«ФедералПресс» напоминает, что Ксения пропала в понедельник вечером. Девушка поехала продавать свой автомобиль «Шкода октавия» и не вернулась. Почти сутки ее искали родственники, полиция и волонтеры. В итоге молодую женщину обнаружили мертвой в реке Янгельке в Кизильском районе.

Обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему жителю Магнитогорска. По данным СК, мужчина сделал вид, что хочет купить автомобиль у девушки, и назначил ей встречу в автосервисе. Там во время «осмотра» машины он нанес молодой женщине удар молотком по голове, а затем вывез тело в безлюдное место. Автомобиль он планировал разобрать на запчасти и продать. Сейчас предполагаемый убийца находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин