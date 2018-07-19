Приметы и животные

Пищащие мыши, падающий с потолка паук, лысая лошадь и другие «звериные» приметы: как обезопасить себя и найти счастье?

Приметы классические. Первое место в хит-параде примет занимает черная кошка, перебегающая дорогу. Дурную славу безвинное животное обрело благодаря старинному славянскому поверью, согласно которому, черные коты и кошки связаны с нечистой силой. Большинство из нас знает примету в укороченном виде, а вот в ее полной версии важен не сам факт появления на пути животного, а траектория его движения: «Если кошка перебежит дорогу женщине справа налево — это к неприятностям, а слева направо — к добру». Для мужчин — наоборот. Способов отвести беду много — можно повернуться вокруг своей оси и идти своей дорогой, можно взять веточку, разломать надвое и бросить ее части в разные стороны, можно даже плевать по определенной методике.

Приметы понятные. Растения и животные улавливают малейшие изменения окружающей среды и реагируют на них. Когда люди это заметили, на свет появились на свет вполне прозрачные и разумные бытовые приметы, которыми есть смысл руководствоваться. Известный пример — утверждение «Ласточки низко летают — к дождю»: перед дождем снижается атмосферное давление, поэтому мошки — пища ласточек — летают ниже. «Нельзя есть яйца там, где сидит наседка» — если после вашей трапезы останется скорлупа и наседка ее съест, то потом может склевать и насиживаемые яйца.

Приметы малопригодные. Насколько основаны на реальных закономерностях некоторые приметы, уже неважно, поскольку применить их в современных условиях обычному человеку крайне затруднительно. Кто первым попадется по выходе из дома? Волк? Не к добру (кто бы сомневался!). Лысая лошадь — тоже не очень, в этот день успеха не жди. А вот если первым встречным будет медведь — это хорошо. И совсем уж полное счастье вас ожидает, если выйдя из дому, вы наткнетесь на свинью.

Приметы загадочные. Некоторые приметы объяснить совершенно невозможно. Например, такие: «Привиделся во сне воробей — жди бурных любовных дел». «Мужчина женится в течение года, если он до дна выпил бутылку, а в это время под столом сидела кошка». «Кот, чихнувший невдалеке от невесты в день свадьбы, сулит счастливую семейную жизнь». Вероятно, изначально в этих поверьях был определенный смысл, но теперь найти его не представляется возможным.

Приметы забавные. Вообще-то почти все приметы забавны хотя бы своей неожиданностью. Но есть и те, что удивляют особенно. «Фруктовое дерево не будет плодоносить, если под ним не зарыть труп какого-нибудь животного» «Если муха упала в вашу еду и питье, это предвещает вам успех» (по другой версии — подарок). Сейчас эта примета может быстро сбыться в каком-нибудь ресторане, но вот какие подарки сулила муха нашим пращурам, остается только догадываться…

В книге В. Даля «Пословицы русского народа» была такая примета: «Кто при первом соловье скинет рубаху, того блохи не будут кусать». А посмотрите, как народная молва «расшифровала» внеурочное пение петухов: они или гонят прочь злого духа, или предсказывают — покойника, ненастье либо новые указы. Такой вот своеобразный букет неприятностей.

Приметы кошачьи. С одной стороны, эти животные очень чувствительны к изменениям погоды, с другой — всегда считалось, что кошки связаны с потусторонним миром. Поэтому приметы, в которых фигурируют кошки, составляют богатую палитру, от вполне реалистичных («В доме тепло, а кошка лежит на печке или голову прячет под брюхо — быть морозу», «Кошка летом спит калачиком — будет ненастье») до пугающих («Если кошка не отходит от больного — это к его смерти») и просто странноватых: «Если кошка поест вареного гороха, то оглохнет», «Кто спит с кошкой, у того лягушки в голове заводятся».

Приметы собачьи. Эти приметы более просты и прямолинейны — как и поведение самого животного по отношению к человеку. Если собака жмется к хозяину — это к несчастью, скулит — к болезни кого-то из домочадцев. Неприятности нам сулит и собачий вой, но здесь важно, куда он направлен: в сторону от дома — нормально, в землю — к покойнику, вверх — к пожару.

Приметы дорожные. Нашим предкам, отправлявшимся в путь, можно было только посочувствовать: кто бы ни перебежал дорогу — кошка, белка, лиса, заяц — все сулило неприятности. Некоторая «поблажка» сделана для собаки — если она перебежит дорогу, то беды не будет, но и успеха, правда, тоже. Единственное и странное исключение — волк. Когда он перебегает дорогу — это к счастью. Возможное объяснение: пробежал мимо и слава богу, опасность миновала.

Приметы смертоносные. На смерть кого-то из домочадцев непрозрачно намекают: влетевший в дом пчелиный рой, потеющие без причины лошади в стойле, каркающая на крыше дома ворона, сидящие рядом на подоконнике или крыльце два черных дрозда, летающий вокруг дома белый голубь, одновременно пролетающие над головой три чайки, мыши, погрызшие одежду. А еще наши предки считали, что дому приближается какая-то беда, если дятел долбит его крышу или стены.

Приметы хорошие. В чем черпать оптимизм? В первую очередь в парящем над головой орле — это предвестник крупной победы и счастья. В свитом на крыше дома гнезде аиста — символе опять-таки счастья и благополучия. В принципе, «птицами счастья» могут являться любые пернатые, кроме ворон и галок — их издавна подозревали в связи с нечистой силой. Если птичка постучит в окошко — это к хорошей новости. А вот если она влетит в окно — жди дурных вестей.

Фигурантами хороших примет являются не только птицы. «В доме пищат мыши — быть скоро свадьбе». «Нашли паука на одежде — ждите прибыль». И если завелась в доме живность в виде муравьев и тараканов — не спешите в ужасе бежать за дихлофосом: эти насекомые сулят счастье и благосостояние.

Приметы «убийственные». «Не убий» — говорит не только христианская заповедь, но и множество примет явно языческого происхождения. Убьешь паука (божью коровку, жука, ласточку) — ждет несчастье. Убить светлячка — означает убить свою любовь и даже вызвать смерть любимой/ого. Вредны и опасны любые формы насилия: бить и пинать собаку — легкий способ заполучить судороги, а того, кто разорит ласточкино гнездо, «украсят» веснушки.

Приметы обезвреживаемые. У многих плохих примет есть «противоядие», иногда не менее неожиданное. Например, встреча с зайцем сулит пожар или еще какое-нибудь лихо. Чтобы эта примета не сбылась, надо на то же месте, где встретился со зверьком, перекувыркнуться три раза. Если кошка перебежала дорогу перед транспортом, всем его пассажирам нужно повернуть вокруг своей оси головные уборы. Одну из самых зловещих примет — влетевшую в дом птицу — тоже можно обезвредить: не ночевать в этот день дома.

Приметы советующие. Хотите стать неотразимыми? Незачем тратить время на салоны красоты и прочие заморочки, надо просто последовать старинной примете «Кто съест кусочек заячьего мяса, будет красавцем». Во времена, когда не было сигнализаций, стальных дверей и прочих средств защиты, наши предки верили в то, что спасти дом от воров помогут черные петух, кошка или собака. Заодно эти животные оберегут жилье от грозы.

Справиться с ячменями и бородавками, согласно народной методике, можно с помощью поглаживания кошачьим хвостом: черные коты выводят ячмени, трехцветные — специализируются на бородавках.

Приметы озадачивающие. Приметы — дело тонкое. Здесь важны различные сопутствующие обстоятельства. О траектории движения черного кота уже упоминалось. А вот, например, чтобы кукушкино кукование принесло удачу, нужно, чтобы она прокуковала в левое ухо. С пауками вообще замысловатая история. Если паук падает на лицо с потолка — это хорошо, но важно правильно отреагировать, поскольку неожиданно увидеть паука и при этом испугаться — к плохим новостям, а не испугаешься — все будет хорошо. И вообще: увидеть это насекомое утром — к печали, днем — к любви, вечером — к надежде, ночью — к заботам. Про то, что убивать пауков очень не рекомендуется, мы уже говорили, но параллельно существует и другая примета: «хочешь счастья — убей паука». Попробуй разберись!