Как дочь ловила ночью белочку

Дело было глубоким австралийским вечером, и настолько по-австралийскому глубоким, что на улице уже не было ни души. Ну и белок, соответственно, тоже вокруг не было, так как они в принципе не водятся в Австралии… Тем не менее моя дочь двух с половиной лет успела найти одну, и даже вступила с ней в задушевную беседу.

Магазин мороженого

Ну а началось все с игры в «магазин мороженого», когда я расплатилась со своей дочерью воображаемой монетой. И вот спустя неделю поехали мы всей семьей в парк на кораблике. Кораблики — это один из видов общественного транспорта в Австралии. Плывем мы не спеша, и вдруг наша дочь спрашивает меня: «Мама, какого цвета ты хочешь воздушный шарик?» «Желтого», — ответила я удивленно. «Ну, хорошо», — сказала Ника и стала надувать мне воображаемый шарик. Завязала его, приладила веревочку и радостно мне вручила. Этой веселой игрой мы развлекались всю дорогу, по очереди надувая друг другу разноцветные шарики. Иногда они у нас выскальзывали из рук и улетали в небо, но наш ловкий папа их каждый раз ловил, подпрыгивая «до небес» и хватаясь за воздух. Наша семейка, безусловно, стала на палубе центром всеобщего внимания. Но все же, слава богу, скорую так и не вызвали.

На этот раз все обошлось без неотложки. Хотя после того, что случилось дальше, санитары, думаю, все же постучатся в нашу дверь.

Когда мы приехали в парк, Ника спросила нас, какое мороженое мы желаем. Так что семейный вечер продолжился неожиданной игрой в виртуальный магазин мороженого. Я думаю, каждый из нас за полчаса испробовал как минимум по двадцать разных вкусов. Ника на ходу давала новую жизнь валяющимся на земле листикам и палочкам, применяя их в качестве ложек и стаканчиков. Когда я поняла, что моя фантазия о вкусах мороженого исчерпана, я заявила, что объелась и если съем еще хоть одно, то меня придется отвезти в больницу. На что наша дочь тут же налила мне виртуального ромашкового чая, и здоровье мое очень некстати «было спасено».

Ателье мод На обратной дороге на том же кораблике нас ожидало виртуальное ателье мод. Ника мне сделала замечание, что джинсы — это некрасиво, и тут же предложила сшить красивое платье по моему заказу. И за сорок минут я успела «перемерить» несколько десятков разных платьев, туфель и бус. Нашему же папе тоже предложили роль модели, и он, как полагается мужчине, к моменту причаливания на нашу станцию был выжат словно лимон. Еще бы, придумать себе столько разных разноцветных костюмов и хоть и виртуально, но все их примерить — для этого надо иметь огромное терпение… Кроме того, когда Ника завязывала папе воображаемые шнурки, одна из туфель все время ускользала у нее из рук, и папе приходилось хоть и понарошку, но поднимать ее с пола. Да, наш спектакль «ателье мод» был, конечно, еще более фееричным, чем «шарики», и привлек внимание даже следящего за курсом капитана кораблика, однако и на этот раз все обошлось без неотложки. Хотя после того, что случилось дальше, санитары, думаю, все же постучатся в нашу дверь.

Ночная австралийская белочка

Возвращались домой мы уже очень поздно, в одиннадцатом часу. В это время в будние дни в Австралии спят не только дети и их родители, но и животные, кроме, пожалуй, огромных летучих мышей под названием «летучие лисицы». Мы поднимались по лестнице в парке, как вдруг наша дочь остановилась и стала бегать из стороны в сторону, поднимая что-то понарошку с земли и изображая какое-то непонятное действие. На наш вопрос, почему она не идет домой, дочь ответила, что в парке недостаточно высокая лестница, и она ее достраивает.

Нет ничего невозможного, что есть в нашем воображении. Если наш мозг может себе что-то представить — значит, это что-то имеет место в нашем мире.

Наблюдая за этим очаровательным процессом, мы с мужем поняли, что она берет по одному воображаемому гвоздику, перебегает на другую сторону аллеи и прибивает его молотком к как бы «дощечке». Так происходило, пока какой-то виртуальный зверек не утащил у нее молоток. Она подошла к одному из деревьев и начала с кем-то разговаривать, прося вернуть обратно молоток. Воровкой оказалась белка. И эта чертовка воровала у ребенка молоток каждый раз, как только Ника убегала за новым гвоздиком… Но наша дочь вновь и вновь умудрялась уговорить ее вернуть инструмент, ведь молоток нужен для постройки лестницы. Причем говорила Ника за обеих: за себя и за белочку. Все это безумное действо разворачивалось на наших глазах минут пятнадцать. Было и смешно, и беспокойно, так как ребенок на все сто процентов погрузился в виртуальный мир и не слышал наши голоса и мольбы пойти домой в принципе. В какой-то момент я подняла голову наверх и увидела видеокамеру, висевшую прямо над Никиным «театром». Представила, как это все будет выглядеть на экране телевизора, учитывая, что дело было ночью. Закадровый текст ведущего должен был бы быть, наверное, таким: «Девочка, одержимая таинственными силами, мечется по ночному парку и разговаривает с невидимыми животными»… Да, дочь настолько заигралась, что утащить ее домой мы смогли только обещанием, что дома она построит домик для белочки, и они будут вместе жить. По пути домой Ника умудрилась еще «потушить горящий дом и спасти из него дядю»… С этого дня, если у Ники чего-то нет, но ей очень хочется, она может создать себе необходимую вещь силой воображения, и даже поделиться с друзьями. Только вот теперь мне приходится ей объяснять, что не все, особенно современные дети, понимают такие игры. А вы играете с детьми в воображаемые игры? Я думаю, что это очень важный момент для ребенка, ведь, развивая фантазию, мы расширяем наш мир. А еще мне запомнилась фраза, услышанная где-то: «Нет ничего невозможного, что есть в нашем воображении. Если наш мозг может себе что-то представить — значит, это что-то имеет место в нашем мире». Подробнее про игры, развивающие фантазию и воображение, вы можете узнать в нашем разделе

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