Жди меня с армейским акцентом

В новом выпуске программы «Жди меня» телезрители увидят историю настоящей армейской дружбы и семейные драмы, от которых стынет кровь. А также узнают, зачем после 32-х лет расставания сын захотел встретиться с отцом.

Герои программы — Сергей Пудовиков и Антон Тутубалин — во время Второй чеченской войны принимали участие в одной из самых кровопролитных операций — освобождении Грозного. В очередном бою Антон Тутубалин был серьезно ранен. Сергей, не мог оставить товарища, поэтому, рискуя собственной жизни, отнес его в безопасное место, чтобы врачи смогли оказать помощь пострадавшему. После окончания боевых действий в Чеченской Республике Сергей выжил, но так и не смог узнать о судьбе друга. Не теряя надежды на долгожданную встречу, он решил обратиться в программу «Жди меня».

Как не опустить руки, если с рождения жизнь преподносит одно испытание за другим? Ангелине Петуховой из Московской области пришлось пережить немало горя. Ей не было и года, когда убили ее мать. Позже отца, страдавшего алкоголизмом, лишили родительских прав. Родных братьев и сестру Ангелины распределили по детским домам, а после смерти бабушки она и сама оказалась в интернате. Спустя годы, Ангелина нашла всех своих близких, кроме старшей сестры — Елены. Программа «Жди меня» подготовила для девушки сюрприз, о котором та даже не догадывается.

Эта удивительная история началась в конце 80-ых годов на моторном заводе в Барнауле. Газанфар — молодой специалист из Азербайджана — познакомился в столовой с красивой девушкой Ульяной. Между ними сразу вспыхнули чувства. Но как только Ульяна сообщила возлюбленному, что ждет ребенка, тот незамедлительно уехал на Родину. Спустя 32 года сын решил разыскать отца, которого никогда не видел. Телезрители программы «Жди меня» узнают, с какой целью молодой человек, спустя столько время, решил встретиться с отцом.

Семейная драма, которая разворачивалась в семье Шмелевых долгие годы, наконец-то разрешится в студии «Жди меня». Наталья Шмелева из Нижнего Новгорода приехала на программу, чтобы найти брата Эдуарда, которого она не видела с 1989 года. Когда родители развелись, маленькая Наташа осталась с матерью, а Эдик — с отцом и бабушкой. Родственники отца настраивали Эдуарда против матери, внушая ребенку, что ей нет до него дела. Через несколько лет Эдуард переехал в Германию, и связь между братом и сестрой оборвалась. Мать Эдуарда умерла, так и не сумев найти сына, но перед смертью она умоляла Наталью не прекращать поиски.