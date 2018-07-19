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Спасатели ищут подростка, упавшего в Оку
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Спасатели ищут подростка, упавшего в Оку 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Днем 18 июля трое подростков гуляли по песчаной косе на реке Ока в районе деревни Корекозево Перемышльского района. В какой-то момент 16-летний парень оступился, упал в яму, и его унесло течением. Друзья подростка позвали на помощь рыбаков, которые вызвали спасателей. Водолазы осмотрели дно реки, но тело подростка не нашли. На месте происшествия уже побывали следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Как сообщили в пресс-службе ведомства, русло реки в этом месте глубокое, а течение быстрое с заворотами. По предварительной информации, парень воспитывался в благополучной семье, его родители в этот день находились на даче неподалеку.
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