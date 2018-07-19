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Максим Галкин рассмешил поклонников фокусом для дочки
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Максим Галкин рассмешил поклонников фокусом для дочки 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Юморист «написал в воздухе» имя маленькой Лизы.
Шоумен, телеведущий, пародист Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео с участием маленькой дочки Лизы. В ходе ролика артист уверяет малышку, что написал в воздухе ее имя, а девочка никак не может понять, где именно. Дело в том, что звездный отец воспользовался для этого специальной функцией в смартфоне.
Чудо!
— подписал забавный ролик Максим Галкин, добавив красноречивый хэштег #фокуспокус.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
19 Июл 2018 в 3:32 PDT  Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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