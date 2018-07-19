Максим Галкин рассмешил поклонников фокусом для дочки 

Юморист «написал в воздухе» имя маленькой Лизы.
Шоумен, телеведущий, пародист Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным видео с участием маленькой дочки Лизы. В ходе ролика артист уверяет малышку, что написал в воздухе ее имя, а девочка никак не может понять, где именно. Дело в том, что звездный отец воспользовался для этого специальной функцией в смартфоне.
Чудо!
— подписал забавный ролик Максим Галкин, добавив красноречивый хэштег #фокуспокус.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
19 Июл 2018 в 3:32 PDT Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,
«В Контакте» и «Одноклассниках»!