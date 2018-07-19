Зе Луиш готов жениться на русской девушке и может остаться жить в России

«Свадьба — это часть жизни, а в жизни нужно быть готовым ко всему. Я готов. Когда? Ну, пусть все идет своим чередом», — сказал 27-летний футболист.

Зе Луиш также не исключил, что после завершения игровой карьеры останется жить в России: «Это сложный вопрос. Вы знаете, что такое карьера футболиста. Сегодня ты тут, а завтра можешь уехать в другую страну. Но Россию как вариант жизни после футбола рассматриваю».

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