Как лингвист помогает полиции ловить педофилов

Полицейские уже научились втираться в доверие к потенциальным преступникам, изучив информацию о школе ребенка, форме, которую он носит, его интересах, и проанализировав все его предыдущие переписки. Однако кое-чего не хватало — естественной детской манеры общения. Именно с этим и должен был помочь Грант.

Сейчас Грант постоянно помогает полицейским работать под прикрытием в темных уголках интернета. Лингвист анализирует различные методы, с помощью которых преступники заставляют несовершеннолетних присылать им свои обнаженные фотографии или приходить на встречу. Он постоянно публикует результаты своих исследований и состоит в списке экспертов Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании. Примерно десять раз в год он участвует в специальных операциях полиции — например, помогает раскрыть личность преступника в сети.

Вместе с коллегой Грант разработал трехмесячный удаленный курс для сотрудников полиции, в котором рассказывается о том, как педофилы «обрабатывают» 14-летних девочек, в будничной манере провоцируя их на сексуальные действия в сети. Работа Гранта также помогает полицейским притворяться торговцами детской порнографией, чтобы поймать потенциальных преступников.

Педофилы уже давно используют множество технологических приемов, чтобы прятаться от полиции — они сидят со скрытых IP-адресов, размещают свои противозаконные форумы на иностранных серверах и в целом ведут себя в сети крайне осторожно. «Эти люди хорошо научились скрываться, — считает Дэвид Шлеммингс из Центра защиты детей в Кентском университете. — Не знаю, действительно ли они на шаг впереди служб безопасности, но уверен, что они в это верят».

Но у полиции есть козырь в рукаве в лице Гранта.

Фото: Aaron Mello / Unsplash

В одном из своих исследований 2017 года лингвист выделил 14 «оборотов речи, используемых в чате для ухаживания за несовершеннолетними». Все они были получены на основе реальных переписок с педофилами. Ученый обнаружил, что чаще всего, перед тем как перейти к домогательствам, преступник старается создать связь с собеседником и не прекращать беседу. Одна из самых ярких находок лингвиста это «смягчающий тон лол» — вставляя в конец предложения слово «лол» преступник как бы преуменьшает всю серьезность сексуального домогательства («ты должна сняться голой на видео и прислать мне его, лол»). По словам лингвиста, большинство преступников начинают использовать легкий сексуальный подтекст уже в начале беседы. Читайте по теме: Как ЛОЛ стало знаком препинания

Чтобы полицейские могли подыграть педофилу, они должны пройти четырехчасовой экспресс-курс, который научит их, какие слова используют дети, как они их пишут и как ведут разговор. Затем им дается два часа на изучение 30 страниц логов различных анонимных чатов. За это время полицейские должны попробовать вжиться в образ юной девочки. При этом им советуют записывать правила написания разных аббревиатур, популярные ошибки и типичную длину предложений.

Полицейские должны сымитировать образ ребенка или преступника вплоть до мелочей. Злоумышленники всегда с большим подозрением относятся к новым лицам на своих площадках и особенно к тем, кто не соблюдает нормы сообщества. У каждого человека есть свои уникальные особенности общения — кто-то слишком часто может употреблять то или иное слово, вставлять «типа» в определенные части предложения или часто ставить многоточия. «Без специального обучения человек может выдать себя, — считает Грант. — А когда вам нужно кем-то притвориться, вам надо перестать быть самим собой».

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