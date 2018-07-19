44-летняя Алферова в бикини выглядит нее менее эффектно, чем 36-летняя Водянова

Сейчас наступил разгар отпусков. Одни звезды отправились на гастроли, а другие решили отдохнуть с семьей на островах. Ксения Алферова предпочитает совмещать приятное с полезным. Она успела поработать и теперь путешествует по Европе. Актриса уже баловала поклонников снимками из Италии и Франции. Наевшись винограда, клубники, а также других фруктов и ягод, она отправилась загорать.

Сегодня Ксения поделилась снимком, на котором плавает в море. В кадре она облачена в черное бикини и демонстрирует безупречную фигуру. Поклонники не перестают восхищаться моложавым видом 44-летней звезды. Сама Алферова призналась, что обожает море. «Это море и купальник тебе так идут!», «Как вы фигурку поддерживаете? Класс», «Море красивое, и Ксения красивая…», «Королева», — прокомментировали кадр подписчики.

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Звезды 40+ в купальникахУмудренные жизненным опытом знаменитости выглядят в купальниках не хуже многих юных звездочек. После нескольких недель проведенных в России Наталья Водянова решила попариться в бане. 36-летняя модель поделилась снимком, на котором позирует в красном купальнике. Поклонники уже не раз отмечали, что она выглядит словно старшая сестра своей 12-летней дочери Невы. У Натальи безупречная фигура, но Алферова в бикини выглядит не менее эффектно. На этот раз модель снова выглядела, как подросток. «Просто девочка 17 лет!», «Супер женщина», «Красивая Наталья! Не стареющая телом», — стали комментировать пост подписчики.

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