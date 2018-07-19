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Алферова и Водянова обнародовали снимки в бикини
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Алферова и Водянова обнародовали снимки в бикини 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Потомственная актриса Ксения Алферова и звезда мировых подиумов Наталья Водянова открыли купальный сезон и решили порадовать подписчиков свежими летними фото: первая предпочла искупаться в море, а вторая — попариться в сауне.
Стоит отметить, что обе артистки продемонстровали стройные «девичьи» фигуры в бикини. «В море ты абсолютно свободна: паришь, летишь, скользишь, исполняя давнюю мечту человека о полете!» — красноречиво подписала свой пост 44-летняя Алферова. «Это выходной», — лаконично описала свой снимок 36-летняя Водянова.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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