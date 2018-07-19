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Катя Гершуни дала модный совет
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Катя Гершуни дала модный совет 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российский стилист не только появилась на фото в блоге в актуальном наряде с крупным анималистичным принтом, но и дала ряд рекомендаций по подбору модного гардероба своим подписчикам.
По словам Кати, в этом сезоне допустимы абсолютно любые орнаменты — корова, питон, леопард, тигр, зебра и т.д. Одежда в подобном стиле получается очень яркой сама по себе и достаточной для привлечения внимания. Но с анималистичным принтом можно очень легко попасть в неловкую ситуацию. Так, Катя напомнила о печальной славе леопардового орнамента, долгое время ассоциировавшегося с безвкусицей и дешевизной.
Нельзя совмещать леопардовый окрас в плотно сидящих нарядах с мини и шпильками. Материал, из которого изготовлена одежда с анималистичным принтом, должен быть качественным и дорогостоящим. Ткань наряда не должна растягиваться на отдельных участках тела, иначе искаженный орнамент будет производить неблагоприятное впечатление.
Катя также запретила совмещать в одном образе «шкуры» разных животных. Самым красивым сочетанием с анималистичным принтом Гершуни посчитала аксессуары черного цвета. Поклонники оценили образ стилиста, но заметили, что в таком наряде с тугими кудрями она стала выглядеть намного старше.
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