Катя Гершуни дала модный совет

Российский стилист не только появилась на фото в блоге в актуальном наряде с крупным анималистичным принтом, но и дала ряд рекомендаций по подбору модного гардероба своим подписчикам.

По словам Кати, в этом сезоне допустимы абсолютно любые орнаменты — корова, питон, леопард, тигр, зебра и т.д. Одежда в подобном стиле получается очень яркой сама по себе и достаточной для привлечения внимания. Но с анималистичным принтом можно очень легко попасть в неловкую ситуацию. Так, Катя напомнила о печальной славе леопардового орнамента, долгое время ассоциировавшегося с безвкусицей и дешевизной.

Нельзя совмещать леопардовый окрас в плотно сидящих нарядах с мини и шпильками. Материал, из которого изготовлена одежда с анималистичным принтом, должен быть качественным и дорогостоящим. Ткань наряда не должна растягиваться на отдельных участках тела, иначе искаженный орнамент будет производить неблагоприятное впечатление.

Катя также запретила совмещать в одном образе «шкуры» разных животных. Самым красивым сочетанием с анималистичным принтом Гершуни посчитала аксессуары черного цвета. Поклонники оценили образ стилиста, но заметили, что в таком наряде с тугими кудрями она стала выглядеть намного старше.