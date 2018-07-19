Цветы в моем саду: ромашка и её «ромашковидные» друзья

Раз ромашка, два ромашка, три ромашка…

А я четвертую сорву! ©

Сколько себя помню — мне всегда нравилась ромашка. В детстве одним из ярких представлений о летнем деревенском счастье было плетение венка из ромашек и васильков где-нибудь в поле или на лугу, в окружении порхающих бабочек, а позже, в отрочестве, гадание по ромашке — обязательный ритуал. В старших классах, изучая на уроках русской литературы Маяковского, вместе со всеми учила «Стихи о советском паспорте» и вспомню их даже сейчас с первого раза. Но фраза из «Неоконченного» мне запомнилась тоже и может потому нет в восприятии личности поэта монументальности, так как разрушается она образом его лирического героя, с присущими тому сомнениями и нервическими переживаниями:

«Любит? не любит? Я руки ломаю

и пальцы разбрасываю разломавши

так рвут загадав и пускают по маю венчики встречных ромашек»…

Казалось бы, очень простой образ, но в то же время искренний, а для тех, кто когда-либо переживал чувство неразделенной любви — даже пронзительный…

Наверное, и ромашку кто-то считает «простецким» цветком, а для меня она очень лаконична, но еще наивна и романтична тоже:-)) А как-то в одной статье о цветах прочитала, что в старину люди верили, будто там, куда упала с неба звезда, непременно расцветает ромашка. Красиво!

Моя коллекция садовых ромашек и иже с ними началась с одного чахлого цветочка, который я обнаружила, осматривая свои новоприобретенные владения. И рос он даже не во дворе, а на улице, возле забора, под почтовым ящиком. Конечно, я начала за ним ухаживать — поливала, досыпала питательной земли, отгоняла вредителей. И моя красавица ожила, взбодрилась и разрослась, образовав целую полянку. Надеюсь, почтальону она добавляет хорошего настроения:-))

А зацветает одной из первых среди своих, во второй половине мая. Наверно, именно такую майскую ромашку встречал и поэт:-))…

Ромашка разрослась

Одновременно с белоснежной красавицей зацветает пиретрум — персидская ромашка. Люблю её за насыщенный цвет, пышную резную листву и ранее майское цветение. В цветнике этот пиретрум выступает в дуэте с многолетним восточным маком. Но крещендо их уже миновало, и следующей весной я буду обоих делить и рассаживать в другие цветники, а на их месте, надеюсь, поселятся розы.

Пиретрум (Плазмас)

В этом году пиретрумов у меня прибавилось — впервые зацвели удачно перезимовавшие персидские ромашки, выращенные из смеси семян. Получились несколько оттенков розового и малиновый, даже белый цвет промелькнул. Пока они растут в школке, но одну разноцветную группу я определила на пробу в партнеры к пурпурной розе. Не понравилось… Пиретрумы перетягивали на себя солирующую роль примы и завлекали к себе (и розе) очень много насекомых — трипсов, бронзовок и подобных, предоставляя им удобную посадку и доступное питание. Буду отселять:-)). Земли у меня много, цветники пока в стадии планирования и реорганизации, и этим красавицам обязательно найдется достойное место в саду.

Пиретрум, смесь расцветок (НК Русский Огород)

Еще одна красотка распускает свои кудрявые соцветия в конце мая — начале июня. Это махровая ромашка «Крэйзи Дэйзи», высота её 60-70 см. Два года назад я её уже делила и рассаживала, но вижу, что на следующий сезон опять пора — уж очень быстро она наращивает пышные кусты. А еще эти ромашки очень полюбились тле и подвергаются колонизации ею — потому тоже подальше от роз!:-))

Ромашка махровая Крэзи Дейзи

Махровость повышенная:-)

Два года назад у меня появился нивяник «Аляска». С ним как-то сразу не заладилось и несколько раз пришлось пересаживать. В прошлом году ушел в зиму он очень слабеньким и весной из земли торчал маленький побежек с листочком. Но ничего, оклемался вроде бы:-)). Он тоже среднерослый, около 80 см, но даже при таком пока слабом развитии сам цветок у него довольно крупный. Если наберется сил и адаптируется на новом месте, то вполне может стать у меня рекордсменом по крупноцветковости:-)).

Нивяник Аляска (Плазмас)

С 2014 года растет у меня и другой рекордсмен, но по высоте — нивяник «Гранд Иллюзион», рост которого достигает 140 см, а диаметр цветка 7-8 см. Очень неприхотливый, выносливый сорт, хорошо зимует, быстро наращивает объемный куст. Уже делила его, и теперь у меня в саду есть шесть таких кустов в разных цветниках.

Нивяник

2.

Откуда-то с окружающих полей к нам сама пришла ромашка с мелкими цветочками, расположенными в большом количестве на каждом стебле. Быстро разрастается самосевом и при благосклонном попустительстве активно занимает новые пространства. Приходится контролировать:-)) На фото ниже она только выглядит такой низенькой и пышной малюткой. Просто ливень уложил в траву стебли высотой больше метра, и вверх к солнышку поднялись только верхушки с соцветиями:-))

Мелкоцветковая ромашка-дикорос

А на днях в одной из школок обнаружила маленький робкий цветочек, белоснежный и трепетный. Это зацвела посеянная в этом году новая ромашечка — нивяник «Серебряные Ложки». Качество семян хорошее — удалось вырастить рассадой пять куртинок по несколько растений в каждой. Эта ромашка обещает быть ростом до 120 см, что меня очень радует, так как на нынешней стадии развития моих цветников мне нужны пока именно высокорослые экземпляры.

Нивяник Серебряные Ложки (Агрос) К счастью, сейчас существует очень много сортов нивяников, ромашек, пиретрумов и я смогу постоянно пополнять свою коллекцию, это вдохновляет. К тому же, кроме непосредственно ромашек есть еще неимоверное количество разных красивых цветов, которые внешне чем-то ромашку напоминают — близко или отдаленно, и не любить которые просто невозможно!:-))

Вот, например, кореопсис! Какой позитивный, солнечный цветок, бывает желтого, желто-коричневого и даже розового цвета. Есть много его разновидностей, как однолетних, так и многолетних. Меня интересуют именно многолетние, потому пришлось немножко разобраться. Теперь знаю, что красильный, Друммонда, ферулелистный — точно однолетники. А о многолетних разновидностях кореопсиса у нас на сайте есть интересный обзор: Кореопсис: летний цветок в осеннем саду

У меня пока только один многолетний сорт, «Санбурст», посеяла в прошлом году на пробу. Производитель пообещал, что лепестки ближе к сердцевинке будут коричневыми, но у меня весь цветок желтый. Но и такой очень мило выглядит. Перезимовал прекрасно, обильно цвел, пока не болеет. Буду продолжать коллекцию другими многолетними сортами:-))

Кореопсис

Кореопсис

Еще один яркий представитель «позитивистов» цветочного мира — гайлардия! Обожаю её за глубокие насыщенные расцветки, крупные соцветия, пышные кусты. Очень нравятся её золотисто-желтые, оранжевые, красные цвета. Просто какой-то пожар в цветнике! Спасибо дедушке Колумбу, если это действительно он в свое время привез это замечательное растение из Северной Америки в Европу:-)

Здесь тоже важно помнить, что гайлардия красивая — однолетник, а остистая и гибридная — многолетние разновидности. У меня пока есть низкорослая (25-30 см) гайлардия сорта «Аризона», точнее — три её вариации «Ред», «Сан» и «Эприкот». Растут пока в школке и ждут переезда, который случится, как только дойдет очередь до оформления переднего плана в моих цветниках. Читала, что может распространятся по участку самосевом, но у меня этого почему-то не происходит — только посевом семян на рассаду.

Очень хочется вырастить и высокорослую гайлардию. Уже присмотрела в каталоге ИМ seedspost.ru многолетние сорта «Бургунди» и «Яшма», достигающие 70 см в высоту.

Гайлардии Аризона пока в школке (НК Русский Огород)

А это яркое солнышко досталось мне от соседки. Она называет его просто «желтая ромашка». Я по незнанию подозревала в нем рудбекию, гелениум, какой-нибудь декоративный мелкоцветковый гелиантус, но потом все же разобралась, что это гелиопсис. И он действительно «солнцеподобный»:-)) Очень выносливое и неприхотливое растение, хорошо зимует, быстро наращивает объем. Я сажала его у себя осенью, но и весной тоже делила и рассаживала, он хорошо адаптируется. У меня экземпляр с простым цветком, высота немного более метра, а ведь есть еще очень высокие, а также махровые и пестролистные разновидности этого многолетника.

Гелиопсис

А как можно пройти мимо такой яркой и шикарной красавицы-рудбекии! Она выпадает из общей концепции моей коллекции:-)), так как является однолетником, но я ею восхищена и стараюсь воспроизвести каждый сезон, уже из своих семян. При раннем посеве на рассаду может зацвести в первый год или уходит в зиму без цветения и радует своим великолепием в следующем году.

Рудбекия махровая Золотая (Аэлита)

В зависимости от места посадки она может быть разной высоты — как до 60 см, так и выше метра. Так, в одном из цветников она соперничает по высоте с нивяником «Гранд Иллюзион».

Роскошные махровые цветы этой рудбекии достигают 15 см в диаметре! Как жаль, что она не многолетняя!

На фотографии ниже её наклонил прошедший ливень, но она все равно прекрасно выглядит в компании с мальвой, дербенником, нивяником и монардой. А вместе они успешно закрывают обзор на заброшенный и заросший соседний участок:-)) Правда, нынешний ливневый дождь, который идет уже двое суток, уложил все эти растения, развалив кусты… Но хорошо, что не до земли, а на подбивку из календулы-самосейки, которая пока заполняет пустые пространства на передних планах цветников.

Ратибида — пока еще не очень распространенное в наших цветниках растение. Но мне нравится — необычная форма цветка, неприхотливость, цветет все лето. Куст высотой до метра, но густо не наростает. Это, конечно, не солист, но большими массивами смотрится хорошо. Я хочу её размножить и смиксовать с кореопсисами и гелениумами.

Ратибидаколоновидная «Мексиканская Шляпа» (НК Русский Огород)

Ратибидаколоновидная «Цветок Прерий» (Поиск)

У меня пока два сорта колоновидной ратибиды, но видела в продаже семена и с другим вариантом расцветки. Существует еще другой вид ратибиды — перистая. У неё более вытянутые и заостренные лепестки, а сердцевина наоборот не вытянутая, а округлая. Хотелось бы завести у себя и такие разновидности:-))

Первое фото: вариант расцветки ратибиды колоновидной; второе фото: ратибида перистая. Источник: zakupator.com Еще одна ромашка моего сада — эригерон, или мелколепестник, в народе «девичьи реснички»:-)) Цветет, начиная с июня, средней высоты, хорошо кустится, прекрасно зимует. Это самый распространенный вид — эригерон красивый и пока только две расцветки, а существует много вариаций, так что есть куда стремиться. Если не всматриваться в детали, можно спутать с альпийскими астрами, но мои астрочки цветут осенью.

Эригерон (Плазмас)

Эригерон «Розовый Бриллиант» (Плазмас)

Одна из любимейших «звезд» у меня саду — эхинацея! Обожаю её! Пока удалось вырастить только пурпурную, а сколько её сортов сейчас существует — просто глаза разбегаются! Очень нравится статья Сергея Коваленко об этом прекрасном, не зря называемом «вечерним солнцем» растении, к тому же весьма полезном:

Ещё раз о пользе эхинацей и об их правильной агротехнике

Эхинацея

Мне кажется, что пурпурная эхинацея подойдет для любого цветника и прекрасно сочетается с остальными цветами, любых расцветок. С солнечным гелиопсисом и другими золотисто-желтыми цветами она смотрится ярко и жизнерадостно:

Эхинацея пурпурная «Красная Шляпа» (Гавриш)

С сиренево-розовыми монардами, кипреем и шалфеем выглядит нежной и трогательной:

И рядом с цветами более насыщенных тонов только выигрывает и выглядит благородно:

Конечно, это только малая толика всех существующих в садовой культуре «ромашек», но я ведь в начале создания своей коллекции многолетников:-)) Да и на сегодня это еще не все персонажи — скоро у меня расцветет гелениум, готовится к первому цветению многолетняя рудбекия, ближе к осени порадует своими гирляндами цветов декоративный гелиантус, а еще позже придет время астрочек-«октябринок» …