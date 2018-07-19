Рэпер L’One: «Женитьба — самый смелый поступок в моей жизни»

Мы встретились с рэпером L’One в Новосибирске перед его выступлением на очередном этапе KFC BATTLE и поговорили о музыке, смелых поступках, новом альбоме и грядущем концерте в Олимпийском 8 ноября.

Уже четвёртый год ты выступаешь в качестве наставника на KFC Battle? Это сложно, быть примером для молодежи?

L’One: Если честно, это непросто.

Почему?

L’One: Не хочется играть в Бога и принимать решения за других людей. Быть примером — это сложно, но для меня это не то же самое, что решать судьбу человека. Быть наставником и рубить на корню чьи-то мечты и цели, не взяв человека в следующий этап или тем более в финал — это достаточно сложно морально. Быть примером — это сложно, но не настолько. В этом случае ты можешь оставаться собой. И если люди считают, что на тебя можно или нужно быть похожим — мне остается только не подвести их.

Есть какие-то события в твоей жизни, которые серьезно повлияли на тебя и которые можешь привести в пример твоим подопечным?

L’One: Самое главное — нет ничего невозможного, в этой жизни возможно все! Я тому пример: пацан из Якутска выбрался со дна, первый успех, потом все рухнуло, но, сумев подняться, добился большего. Тот самый пример, когда один раз не получилось, один раз дверь не открылась, но это не повод сдаваться и не значит, что надо повесить микрофон с носом на вешалку. Жизнь всегда дает возможность попробовать еще раз.

Какой самый необдуманный и смелый поступок в твоей жизни?

L’One: Женитьба! (Смеется) Для мужчины — это самый смелый поступок. Ты же должен обладать смелостью соединить свою жизнь с одной единственной женщиной навсегда.

То есть брак — один раз и навсегда?

L’One: Да, конечно.

Как ты считаешь, любовь с первого взгляда существует?

L’One: Безусловно!

Вернемся к разговору о KFC Battle, скажи, поддерживаешь ли ты отношения с победителями прошлых лет?

L’One: Мы не общаемся постоянно, но когда пересекаемся, они могут спросить у меня совета, я могу поинтересоваться тем, как их дела. В целом, отношения редко выходят за рамки проекта.

Я сейчас пишу новый альбом, пишу его хитрым образом — по всему миру. В августе я планирую поехать в небольшое путешествие в Японию, Австралию и Африку, а после после концерта в Олимпийском 8 ноября — в Южную Америку и Антарктиду.

А на свое творчество есть время? Над чем сейчас работаешь?

L’One: Я сейчас пишу новый альбом, пишу его хитрым образом — по всему миру. В августе я планирую поехать в небольшое путешествие в Японию, Австралию и Африку, а после после концерта в Олимпийском 8 ноября — в Южную Америку и Антарктиду.

За вдохновением?

L’One: Нет, буду непосредственно там писать песни. Уже записаны композиции в Северной Америке и в Лондоне, в Москве и других городах мира, о которых я пока не хочу говорить^ пусть это будет сюрприз для моих слушателей. Помимо этого я снимаю видео, пишу треки, которые выйдут отдельными синглами в ближайшее время. И, конечно же, готовлюсь к главному концерту в жизни, который состоится 8 ноября в Олимпийском.

Когда поклонникам ждать твой новый альбом?

L’One: В следующем году. Будет немало сюрпризов.

Что в твоем плейлисте играет в машине, на пробежке, в спортзале?

L’One: Всегда по‑разному. В машине очень часто играет Радио Jazz. Я очень люблю джаз. В этом году, кстати, я стал первым рэпером, который выступил на фестивале «Усадьба Jazz». С удовольствием повторил бы еще раз (улыбается).

На отдых время находится? Планируешь ли отпуск этим летом?

L’One: Нет, в этом году отпуска не будет. Я, конечно, стараюсь вырваться хотя бы на пару дней, отключить мозг и устроить себе перезагрузку. Из-за большого количества путешествий, связанных с записью нового альбома, я стараюсь совмещать приятное с полезным.

Какой формат отдыха тебе больше по душе? Активный или пляжный?

L’One: Мне достаточно 5 дней, если говорить о пляже, и дальше я начинаю лезть на стену от скуки (смеется), нужно постоянно узнавать что-то новое и вдохновляться. Лежать с книжкой на шезлонге — это не мое.

Ну и напоследок, наш традиционный вопрос. Какой она — настоящая девушка Космо? Какой она тебе представляется?

L’One: Открытая, любящая, честная. Современная, независящая от чужого мнения. Девушка, знающая себе цену и непошлая!