Когда священник может не дать благословение

Просить благословения у священника — это благочестивый христианский обычай, одна из древних церковных традиций. Обычно «подходят под благословение», либо просто в знак приветствия по отношению к священнику, либо с каким-то конкретным делом, на которое человек желает испросить особой помощи Божией. Благословляет же человека не сам священник, но Бог через него, как Своего служителя.

Отказать в благословении священник может в том случае, когда дело, на которое оно испрашивается, в чём-то противоречит христианской вере или явно греховно. Известен исторический эпизод, когда митрополит Филипп отказал в благословении Ивану Грозному . Святитель не раз пытался образумить мнительного царя, осуждал его деяния и бессудные расправы, но тот был глух к увещеваниям.

В итоге, 22 марта 1568 года в Успенском соборе Кремля митрополит Филипп публично произнес речь, обличающую Грозного в тирании, несовместимой с христианством и отказал ему в благословении, за что позже поплатился жизнью.

Важно понимать, что когда мы испрашиваем благословения — мы просим «освящения» наших начинаний, а не «разрешения» на них. Нельзя требовать от священника указаний на то, как нам следует жить и что делать, возлагая на него ответственность за наши решения.

Для этого Господь дал людям собственный разум, Евангелие и заповеди, чтобы различать грех и добродетель. И человек, подходящий под благословение, изначально должен осознавать, насколько его дело и просьба сообразуются с христианской верой.