Конкурс на лучшую пару Южного округа пройдет в управе

Мероприятия в честь Дня семьи продолжаются: лучшую пару Южного округа выберут в здании управы 19 июля.

Организатором мероприятия выступит центр досуга «Планета молодых». Его начальник по досуговой работе Наталия Коршунова поделилась с редактором газеты «Нагатинский затон» программой состязания:

— Конкурс будет проходить в 4 этапа. В ходе первого участники представят свою пару, это должна быть необычная визитная карточка. Во втором блоке парам предстоит соревноваться на знание личностных качеств и психологических черт. Быть может, кто-то узнает своего избранника с неожиданной стороны. Третий этап творческий, представляет собой своеобразное домашнее задание, нужно спеть песню или представить миниатюру, заготовку. Последнее задание шуточное: участники поменяются привычными обязанностями и почувствуют себя на месте другого.

От всего округа подано 7 заявок, отозвались Даниловский, Донской, Нагорный районы, а также Царицыно, Зябликово, Сабурово и Чертаново Южное.