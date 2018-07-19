Голливудский сценарий. Помогут ли технологии преодолеть демографический кризис

Наверняка вы смотрели или слышали об американском сериале «Рассказ служанки», снятом по роману Маргарет Этвуд . Действие разворачивается в вымышленном милитаризированном теократическом государстве, где нарушены основополагающие принципы естественного воспроизводства населения страны. Женщины в основной своей массе бесплодны, мужчины тоже, и лишь одна из ста женщин способна к зачатию и вынашиванию ребенка. Таких силой заставляют стать объектами суррогатного материнства для высшего военного сословия. На мой взгляд, в этой антиутопии показывается не фантастический мир печального будущего с военной хунтой во главе, а страшная картина того, как может измениться человеческая популяция при нарушении такого показателя, как рождаемость.

Ни для кого не секрет, что в мире существует значительный дисбаланс рождаемости между развитыми странами Европы, США и странами африканского или азиатского континентов. Стоит только посмотреть на статистические данные из опубликованного отчета ЦРУ США (Всемирная книга фактов ЦРУ за 2009 год), где приводятся данные о количестве родившихся детей на 1000 населения. Самым высоким показателем в мире является 51,6 ребенка на 1000 всех жителей страны, и это в Нигере. Далее следуют другие африканские страны и Афганистан с показателем 45,46. Для понимания катастрофического разрыва с развитыми странами Запада приведу такие цифры: в странах ЕЭС средний показатель составляет 9,9 ребенка на 1000 жителей, и лишь США имеют 13,82 ребенка на 1000. Показатель России — 10,3.

Получается, что основной прирост населения Земли осуществляется за счет африканских и азиатских стран, где многодетные семьи являются национальной традицией, вышедшей из природной необходимости превысить высокую детскую смертность еще более высокой рождаемостью для выживания популяции. Что же происходит в западном мире? Во многих странах население стареет за счет высокого уровня медицины и социальной политики, которая привела к увеличению продолжительности жизни и образованию так называемого клуба 80+. Одновременно с этим происходит катастрофическое снижение рождаемости за счет ряда факторов. Сказывается такое явление, как однополые браки, которые чисто физиологически не способны привести к увеличению популяции. Сказывается появление целых поколений чайлдфри — людей, которые не хотят брать ответственность на себя за ребенка.

Эти люди посвящают себя работе и удовольствиям, их выбор совершенно осознанный. Воспитание же детей воспринимается как некая обуза, которая мешает «нормальному» образу жизни в свое удовольствие. Деловые женщины, не относящиеся к убежденным чайлдфри, успокаивают себя, что время еще есть, вот стоит закрыть эту сделку, ну еще ту сделку, а уж потом… Так они достигают возраста, когда рождение ребенка уже становится медицинской проблемой, и риски, с этим связанные, перевешивают наконец-таки возникшее желание произвести потомство. Естественно, данная тенденция касается крупных городов с выраженной деловой активностью. В сельской местности классические традиции сохраняются дольше, но отток населения из сел в города приводит к тому, что мегаполисы постоянно подпитываются внешней «свежей кровью», а село постепенно исчезает как явление. Вообще в развитых странах мира количество бесплодных браков достигло по разным данным от 15% до 18%. Семьи, в которых есть дети, ограничиваются 1-2 детьми. Естественная же убыль населения таких стран превышает темпы рождаемости, что приводит к отрицательной динамике прироста населения. Такова статистика для Дании, Бельгии и Норвегии, например.

Не будем говорить сейчас о гигантской волне миграции, захлестнувшей европейский континент в последние годы, и о социокультурных последствиях, которые это несет для Европы, это тема отдельного исследования. Скажу о России. Естественная убыль населения (смертность) составляет 16 человек при рождаемости 10,3. Эти цифры кричат о катастрофическом положении с демографией в России. Каждый год добавляет нам около четверти миллиона людей, не способных иметь потомство. Какая причина тому? О, это тоже тема отдельного исследования. Экология, влияющая на репродуктивное здоровье населения, наследственные болезни плюс боязнь заводить детей из-за нестабильной экономической ситуации, нежелание брать ответственность за будущих детей приводит в резкому ухудшению демографических показателей нашего общества.

Процент семейных пар, которые не способны иметь детей, устрашающе высок. Самое интересно, что количество пар, столкнувшиеся с бесплодием и упорно старающихся зачать, составляет меньше трети! Это означает, что люди не прикладывают абсолютно никаких усилий, чтобы исправить положение. Возможно, это говорит о том, что желание иметь детей не является приоритетным в таких парах. Те же, кто прилагает усилия, используют весь арсенал современной медицины, начиная от ЭКО, заканчивая суррогатным материнством, о котором, собственно, и шла речь в «Рассказе служанки».

То есть демографический дисбаланс превращается из медицинской проблемы в социальную. А социальная перерастает в политическую, так как подобная ситуация через несколько десятилетий приведет к кризису государственных институтов и обороноспособности стран. Массовая же миграция из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии произведет полноценное замещение с полным размытием коренного этноса, не способного к воспроизведению и поддержанию своей популяции.

В России на государственном уровне принимаются некоторые шаги для поддержки материнства и увеличения рождаемости. К сожалению, эти меры, в частности материнский капитал, носят половинчатый характер, имеют много ограничений и сложностей в реализации на местах. Очень нестабильная ситуация в экономике, постоянная неуверенность в собственном будущем и желание покинуть Россию заставляют молодых людей воздерживаться от создания семей и рождения детей. У нас тоже происходит явное замещение этносов за счет возрастающей миграции. Возможным решением этой проблемы станет комплекс мер, предпринятых на государственном уровне. Сюда должны войти культурно-просветительские мероприятия, направленные на актуализацию роли семьи в жизни страны, поддержка молодых семей на всех уровнях (трудоустройство, льготы, субсидии, жилье и прочие) и стимулирование рождения второго и последующих детей. Система образования для детей различного возраста (детские сады и школы) не должна создавать проблем родителям и пугать очередью на годы вперед, что заставляет задуматься, а стоит ли проходить эти круги ада с записью в детский сад еще раз.

Стоит взять пример с других стран. Как решается проблема повышения рождаемости в Дании, стране Европы, где каждый пятый мужчина бесплоден, а каждая десятая женщина не способна родить ребенка? На сегодняшний день около 8% всех зачатий детей в стране происходит с помощью клиник планирования семьи. Программа увеличения рождаемости затрагивает и государственную, и частную сферы. Например, одна частная датская туристическая компания предлагает своим туристам трехлетний запас детских товаров, если зачатие ребенка произойдет в ходе купленных у них трехнедельного и месячного туров. Государство выделяет семьям с двумя и более детьми беспроцентные ссуды на разные цели, пособия и дотации. Например, ипотека становится практически с отрицательной ставкой за счет государственных дотаций.

Что касается новых технологий в репродуктологии, которые применяют датские врачи, — производится поголовный скрининг населения на предмет фертильности (способности иметь потомство). Выявленные мужчины и женщины с нарушениями в репродуктивной сфере имеют две опции по лечению, если таковое возможно, а именно: бесплатное для социально незащищенных слоев населения и дотируемое государством расширенное лечение. В обе опции входит так называемое высокотехнологичное лечение с применением новейшей медицинской техники. Пары, которым показано ЭКО, проходят эту процедуру в приоритетном порядке, так как попадают под действие национальной программы повышения рождаемости. Льготы и дотации распространяются и на лекарственное обеспечение, используемое для реализации программы увеличения рождаемости.

Также в Дании существует программа поддержки рождаемости в сельской местности, где муниципалитетами создаются необходимые объекты инфраструктуры, свойственные городской среде, в обмен на повышение естественной рождаемости, то есть создается своеобразный обмен ценностями между обществом и властью. Министерство здравоохранения и социальные службы Дании постоянно разрабатывают новые подходы к решению проблемы падения рождаемости. Это касается и новейших технологий.

Каждый день в мире группы разработчиков создают новые технологии и новые устройства, призванные улучшать качество жизни. Есть статистика, что среди всех новых разработок на медицину и биотех приходится порядка 15%. Из этих медицинских и биотехнологических разработок около тех же 15% приходится на репродуктологию. Сюда включены разработки технологий, медицинской техники и фармакологических препаратов. Как мы видим, всего лишь немногим более 1,5% всех инноваций касаются этой важнейшей демографической проблемы. Это крайне мало. Понятно, что реализация проектов (доведение до производства) по законам статистики находится на уровне от 5% до 10%. То есть ничтожно малая доля первоначальных проектов обретают форму принятых «на вооружение» практическим и экспериментальным здравоохранением.

Надо помнить о длительном периоде клинических испытаний, предшествующих регистрации и внедрению. Все это говорит о том, что перед нами огромная незаполненная ниша для ученых и исследователей, задача же, стоящая перед ними по своей важности, не уступает другим основным вызовам современного мира. На сегодняшний день невооруженным глазом виден дисбаланс между количеством разработок, например, в телекоммуникациях и носимых устройствах и той же репродуктологией, которая напрямую отвечает за количество пользователей этих же устройств в недалеком будущем. Осознание этой простой связи позволяет по-новому взглянуть на распределение усилий в хайтеке. И здесь очень важен вклад тех стран, которые напрямую столкнулись с убылью населения. Государственное финансирование и поддержка медицинских стартапов со стороны частных инвесторов и фондов создает хорошую почву для быстрого развития этого сектора и появления новых методов лечения бесплодия и повышения фертильности населения.

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