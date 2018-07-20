Костромской «прокурор» требовал от людей еду и дорогой алкоголь

В Костроме лжепрокурор требовал от жителей деньги, еду и дорогой алкоголь. О новом способе мошенничества сообщили в областной прокуратуре

Неизвестный звонит в различные хозяйствующие субъекты, школы и больницы города. Он представалялся сотрудником прокуратуры и за небольшое вознаграждение предлагал лояльность органов при якобы предстоящих проверках организации.