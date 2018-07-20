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Костромской «прокурор» требовал от людей еду и дорогой алкоголь
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Костромской «прокурор» требовал от людей еду и дорогой алкоголь 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Костроме лжепрокурор требовал от жителей деньги, еду и дорогой алкоголь. О новом способе мошенничества сообщили в областной прокуратуре.
Неизвестный звонит в различные хозяйствующие субъекты, школы и больницы города. Он представалялся сотрудником прокуратуры и за небольшое вознаграждение предлагал лояльность органов при якобы предстоящих проверках организации.
С аналогичной ситуацией столкнулись ярославские бизнесмены. Правда, мошенники все чаще обращались в развлекательные заведения, угрожая проверкой МЧС или мэра Владимира Слепцова.
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