Костромской «прокурор» требовал от людей еду и дорогой алкоголь 

В Костроме лжепрокурор требовал от жителей деньги, еду и дорогой алкоголь. О новом способе мошенничества сообщили в областной прокуратуре.
Неизвестный звонит в различные хозяйствующие субъекты, школы и больницы города. Он представалялся сотрудником прокуратуры и за небольшое вознаграждение предлагал лояльность органов при якобы предстоящих проверках организации.
С аналогичной ситуацией столкнулись ярославские бизнесмены. Правда, мошенники все чаще обращались в развлекательные заведения, угрожая проверкой МЧС или мэра Владимира Слепцова.