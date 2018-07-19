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Прокуроры-самозванцы требуют от костромских бизнесменов деньги и вискарик
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Прокуроры-самозванцы требуют от костромских бизнесменов деньги и вискарик 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Уже несколько дней мошенники звонят бизнесменам, главврачам и директорам муниципальных учреждений, представляясь прокурорами, узнал KOSTROMA.TODAY. Они требуют принести себе алкоголь и деньги за помощь.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, звонивший представляется прокурором и говорит, что скоро будет незапланированная прокурорская проверка. Если бизнесмен или директор учреждения хочет, чтобы все прошло гладко, его просят принести в прокуратуру деньги, алкоголь и продукты.
Прокуратура разъяснила, что дать разрешение на прокурорскую проверку может только контрольно-надзорный орган. Передача работнику прокуратуры денег, алкоголя или еды можно расценить, как взятку.
К счастью, получить своего у мошенников не получилось. Все, кому они звонили, обратились в прокуратуру. После этого им посоветовали написать заявления в полицию.
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