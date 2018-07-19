«Футболистов мне хватило»: Началова откровенно высказалась о замужестве

Юлия Началова дала откровенное интервью. Певица рассказала о своем новом романе, а также высказалась о замужестве.

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Юлия Началова рассказала о новом избранникеПевица познакомилась с ним на своем концерте. По словам девушки, ее дочь одобряет ее выбор, она хочет скорейшего замужества мамы. В последнее время новый роман артистки является объектом пристального внимания. После того, как Юлия появилась на премии «МУЗ-ТВ» в обществе импозантного Вячеслава, все только и обсуждают новое увлечение певицы, а поклонники и вовсе мечтают о звоне свадебных колоколов.

Однако сама Юлия события торопить не желает, равно как и делать какие-либо прогнозы. Певица призналась, что сейчас наслаждается букетно-конфетным периодом. О том, выйдет ли она замуж в этом году, она не знает, но сама предложение делать не будет. Началова отмечает, что уже вышла из того возраста, когда кидаются в омут любви с головой, поэтому каждый шаг тщательно обдумывает.

Больше всего в ее возлюбленном артистке нравится его интеллект и эрудиция. Вячеслав работает судьей, у него аспирантское образование. Но самое главное то, что он далек от футбола — для Юлии это очень принципиально. «Футболистов мне хватило», — констатирует звезда, отмечая, что спортсмены-холостяки для нее давно спетая песня, пишет сайт Dni.ru.