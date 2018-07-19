Свобода в отношениях: как расставить границы и не портить друг другу жизнь

Что такое свобода в отношениях? Я сейчас говорю не о беспорядочных связях, а именно про чувство свободы и независимости в моногамных отношениях с партнером — про право на личное пространство, на время для любимого хобби и на свой круг друзей.

Стремление «все делать вместе» убивает отношения. Это мое честное убеждение и как психолога и как женщины. Если свобода воспринимается как глоток свежего воздуха, значит вы живете в затхлой темнице, и в ваших отношениях надо что-то менять.

Как женщины, так и мужчины часто жалуются на то, что партнерские отношения постепенно превращают участников в «сиамских близнецов»: куда ты — туда и я. Поначалу, это естественное желание как можно больше времени проводить с любимым человеком. Но со временем поводок становится все короче, а более сильный и авторитарный партнер начинает открыто навязывать другому свою модель поведения.

В идеале, механизм отношений надо обсуждать заранее — на берегу. Но кто из нас задумывается о таких «мелочах», когда эмоции хлещут через край, а гормоны пускаются в пляс. Итак, если вы чувствуете, как на вашей шее затягивается строгий ошейник, то пришло время обсудить правила, обозначить границы и сохранить свое я.

Куда ехать — в горы или на море. С кем оставлять детей — с вашими родителями или с тещей (свекровью). Что заказать на ужин — мясо или рыбу. Пойти с друзьями на футбол или посмотреть дома фильм. Все это — очевидные вопросы, с которыми регулярно сталкивается любая находящаяся в отношениях пара. И эти кажущиеся мелочи способны здорово отравить вам жизнь.

Бывает, мы эгоистично полагаем, что партнер разделяет наши интересы, а у партнера не хватает духу возразить. А есть и те, кто свято верит, что его мировоззрение — единственно верное. К какому бы типу не относился ваш партнер, он не читает ваши мысли. Так что, единственный способ донести до него ваши чувства — сказать об этом.

«Ой, нет, будет скандал» — часто слышу я в ответ на предложение обсудить что-то в открытую. Ну и пусть. Пусть лучше будет скандал и выброс негативной энергии, чем вы в сотый раз наступите себе на горло. После грозы воздух чище.

Делать что-то в угоду партнеру нужно и важно — но только тогда, когда это называется чудесным словом «компромисс». Если вы сознательно уступаете в споре или позволяете другому принять решение — это ваше право. Осчастливливая партнера, вы поднимаете и свою собственную самооценку. Но это должно быть разовой акцией, а не постоянным демпингов ваших интересов. В противном случае вы рискуете потерять себя.

Итак, что делать, если в паре постоянно возникает чувство «несвободы»:

Обсудить это с партнером

В идеале до вступления в брак и рождения детей. Понять, насколько ценности одного соответствуют ожиданиям другого. Если один убежденный чайлд-фри, а другой мечтает о большой семье, возможно вам не по пути. Но и в процессе отношений всегда возможны корректировки. Главное — уметь правильно расставлять приоритеты и грамотно общаться. Не давите на партнера. Не обесценивайте его чувств. Не позиционируйте свою точку зрения как единственно верную. В споре выигрывает не тот, за кем осталось последнее слово, а тот, кому удалось донести свою точку зрения.

Заранее оговорить, что каждый имеет право на свои интересы

Если вам нравятся гонки, а девушка любит балет — это не значит, что один из вас, вступая в отношения, должен отказаться от своих интересов. Да, можно и нужно познакомить партнера с вашими предпочтениями. Возможно, ему понравится, и вы внезапно обретете сообщника. Но также, нормально, если каждый останется при своем. Вы не обязаны ходить на балет, если засыпаете на вступительных аккордах к «Лебединому озеру». А она не обязана послушно скандировать название вашей любимой команды пока вы бьетесь в экстазе на трибунах.

Четко обозначить границы и оговорить, что для вас абсолютно неприемлемо.

Например, «я категорически против твоих походов в баню с друзьями». Или «я не хочу, чтобы ты ездила отдыхать одна». Это нормальные требования. Ваши требования. И у вашего партнера есть право принять их или отказаться. Не пытайтесь никого переделать — это пустая трата времени. Я за честность в отношениях. Лучше сразу понимать, что ничего не получится, чем провести четверть века за шлифовкой чужой жизни, упустив при этом свою собственную.

На цыпочках долго не простоишь. Без сохранения вашей индивидуальности, в отношениях будете участвовать не вы, а ваша тень. Помните, аллегорию про пещеру Платона? Там говорится о людях, сидящих в пещере спиной к свету и видящих на стене лишь тени, отбрасываемые проходящими мимо входа в пещеру объектами. Вот так и в отношениях. Если вы сидите спиной к свету, то жизнь проходит мимо. Ваша жизнь.

Есть люди, которые предпочитают жить в мире иллюзий, не поворачивая голову к свету. Если вы не из их числа, не стесняйтесь обсуждать с партнером ваши чувства. Не держите обиду в себе. Не копите негатив. Если ваш партнер заинтересован в здоровых и гармоничных отношениях — он вас услышит. Если ему нужна безвольная кукла или боксерская груша — подумайте, готовы ли вы играть эту роль в отношениях.

За все, что происходит в нашей жизни, мы платим кусочками души. Если ваша — болит и кровоточит, это не любовь. Если вы постоянно отдаете, ничего не получая взамен, колодец вашей жизненной энергии иссякнет, и отношения все равно закончатся. Так не теряйте зря время, играя в поддавки. Стройте нормальные равноправные отношения, основанные на взаимоуважении и соблюдении интересов обеих сторон. Это ведь очень просто — надо просто научиться говорить и слушать. И тогда свобода будет не «глотком свежего воздуха», а естественной средой обитания.