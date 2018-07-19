Замуж за принца: 6 неравных королевских браков

До начала XX века неравные браки в королевских семьях были исключением, чем правилом — представители правящих династий обязаны были жениться на представителях аристократии. Мезальянсы по-прежнему становятся новостью для главных полос. Принц Гарри — не первый, кто нарушил традиции. Кто отказался от престола ради любви и как закончилась история норвежской Золушки? Эти и другие love stories — уже на BeautyHack.

Франц Фердинанд д’Эсте и София Хотек

Франц Фердинанд д’Эсте — последний владелец замка Конопиште, представитель высочайшей знати и один из богатейших людей Европы. В 1896 умер его отец — он стал наследником австро-венгерского трона. Франц не раз демонстрировал императору мятежный дух, делая то, что не вписывается в рамки аристократических кругов. Выбор жены — не исключение.

28 июня в 1900 году в венском дворце был официально зарегистрирован брак Франца Фердинанда д’Эсте и младшей эрцгерцогини Софии Хотек. У девушки аристократическое происхождение, но родственники наследника трона прочили ему в жены княжескую или королевскую дочь — никто из династии Габсбургов на церемонии не присутствовал.

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон

Эдуард VIII — дядя королевы Елизаветы II . И он стал единственным представителем британской правящей династии, который отказался от престола ради любви к Уоллис Симпсон.

История любви принца Уэльского и замужней американки началась в 1930 году. Фаворитка Эдурада Тельма Фернис пригласила в поместье Мелтон Моубрей чету Симсонов. Эдуард был очарован непосредственностью, чувством юмора и умением держать себя, которыми обладала 34-летняя Уоллис. Однажды Эдуард признался: это была любовь с первого взгляда.

Легкий флирт перерос в платоническую любовь — они не виделись четыре года. В январе 1936 года умер отец Эдуарда, и он вступил в права престолонаследия. Но королем был недолго. Меньше, чем через год, Эдурад подписал отречение от престола, чтобы жениться на Уоллис, получившей к тому моменту второй развод. 3 июня пара обменялась брачными клятвами, после чего счастливо прожила 35 лет. Мужу и жене присвоили звание герцога и герцогини Виндзорских. Так что принцу Гарри было с кого брать пример.

Принц Харальд и Соня Харальдсен

Два года назад в Норвегии с размахом отметили 25-летия со дня коронации норвежского короля Харальда и королевы Сони (о 10 звездных свадьбах XX века читайте здесь). Их истории любви больше полувека, и не смотря на это, она до сих пор заставляет тысячи женщин поверить в чудо.

Соня и Харальдсен познакомились, когда им было по 22. Девушка работала продавцом в магазине одежды и мечтала о вполне земных вещах — цели удачно выйти замуж перед ней не стояло. Тайный роман длился целых девять лет. А потом решительный Харальдсен пришел к отцу Уальфу V и по-мужски решил вопрос: или свадьба с Соней, или пожизненный статус холостяка. Выбор был сделан в пользу брака. Норвежская «Золушка» стала первой Королевой в истории Норвегии, которая унаследовала титул по супружескому праву.

Принц Лоран и Клэр Луиз Кумбус

Еще одна романтическая история «вопреки». Лоран — сын короля Бельгии Альберта II и королевы Паолы. В 2003 в возрасте сорока лет он женился на девушке незнатного происхождения Клэр Луиз. Землемер по образованию, девушка путешествовала по миру в поисках лучших террас и вкуснейшего вина, а в свободное от перелетов время работала оценщицей. Пара познакомилась в Париже, где принц участвовал в строительстве приюта для трудных подростков. В отличие от других нерешительных аристократов, ждущих разрешение на брак годами, Лоран сделал предложение Клэр практически сразу же. Родители парня не очень обрадовались такому развитию событий, но в итоге не устояли перед силой любви и благословили молодых.

Фредерик Андре Хенрик Кристиан и Мэри Дональдсон

14 мая 2004 принц Дании Фредерик Андре Хенрик Кристиан — неисправимый ловелас, славящийся романами со звездами и супермоделями, женился на риэлторе Мэри Дональдс. Свадьба состоялась в Соборе Копенгагена.

Когда любитель разгульного образа жизни пришел к родителям за благословением, они выдохнули с облегчением (да, да, вы не ослышались). Королева Маргрет II и принц Хенрик с радостью приняли в семью дочь профессора математики и писательницу. Пара познакомилась в пабе во время Олимпийских игра в 2000 году. После свадьбы Мэри получила титул Ее Королевское Высочество кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза. Теперь вы знаете, где искать принцев — следующие игры не за горами!

Кронпринц Фелипе и Летисия Ортис Рокасолано

Летисия Ортис Рокасолано — журналист. С будущим мужем — наследным принцем Испании — девушка познакомилась на съемках репортажа о затонувшем танкере. И снова любовь с первого взгляда (начинаем в нее верить!). На момент знакомства будущей принцессе был 31 год. Она уже была замужем, но отношения не сложились — Летисия подала на развод.

Скандал разгорелся нешуточный: за историей «неравной» любви следил весь мир. Устав бороться за право быть счастливым, Фелипе решил отказаться от престола. Родители сжалились над влюбленным отпрыском и дали согласие на брак. Сегодня эта пара — образец семейной идиллии. А Летисия продолжает нарушать правила и бросать вызов обществу, нарушая королевский этикет: черные колготы под белое платье — самая невинная выходка.

Эта парочка побила рекорды популярности всех — за церемонией бракосочетания следило рекордное количество зрителей: 26.3 млн Кейт и Уильям были знакомы еще с институтской скамьи. После окончания университета девушка работала менеджером по маркетингу, а принц путешествовал. Из-за этого будущая герцогиня даже получила прозвище «ждущая Кетти».

История со счастливым финалом. 29 апреля 2011 в Вестминтерском аббатстве состоялась долгожданная свадьба (18 самых громких королевских свадеб можно посмотреть тут). Сейчас пара воспитывает троих детей и радует публику семейным благополучием.