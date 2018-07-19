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Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене
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Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Австралии заподозрила своего супруга в измене из-за внезапного интереса к моде. Об этом сообщило издание The Mirror.
Женщина из города Мосман, штат Новый Южный Уэльс, пожелавшая остаться неизвестной, обратилась за помощью к газете. Она написала, что ее муж начал прятать телефон и поменял пароль от него. «Еще он начал покупать себе новые модные наряды (которые выглядят нелепо) и сделал современную стрижку. Никогда не собиралась шпионить за ним, но сейчас очень сильно хочу», — добавила она.
Вэл Эдвардс (Val Edwards), эксперт по отношениям издания, подтвердила подозрения австралийки. «Если что-то крякает как утка и выглядит как утка, то это, вероятно, утка! Доказательства указывают на то, что у него есть любовница», — заявила она.
По ее словам, основными признаками измен являются большие денежные траты, постоянное желание проверить телефон, снижение интереса к сексу, внезапные изменения внешности и необходимость задерживаться на работе.
В феврале сообщалось о студентке, узнавшей о том, что ее отец ей не родной. Она никак не могла понять, почему у него первая группа, у ее матери — вторая, в то время как у нее самой — третья. Выяснилось, что ее мать изменила супругу с его сводным братом и скрывала это 21 год.
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