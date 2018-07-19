Разбились по дороге на море: семья из Тольятти не доехала до Абхазии

Тела из кузова доставали спасатели, настолько сильно машина была искорежена.

«Они так долго мечтали поехать в Абхазию — копили деньги и строили планы», — вспоминают близкие Евгении Виталия Михайловых . К сожалению, долгожданное море семья из Тольятти так и не увидела. Все их мечты разбились по дороге об грузовик Renault. В жутком ДТП выжил только десятилетний сын Евгении. По словам близких, мальчик до сих пор находится в больнице.

«Сыну рассказали, что случилось — плачет навзрыд»

Авария, унесшая сразу две жизни, произошла во вторник, 17 июля, в Саратовской области. По словам очевидцев, на трассе недалеко от села Терса в Вольском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Golf Plus и большегруз Renault

Виталий и Евгения давно мечтали поехать вместе в Абхазию

Семья из трёх человек направлялась на юг, когда их легковушка столкнулась с фурой, следовавшей во встречном направлении. За рулем автомобиля в этот момент находился глава семьи — 36-летний Виталий Михайлов. На пассажирском сиденье рядом, как и всегда, сидела его неизменная спутница жизни, супруга — 33-летняя Евгения, а прямо за ней расположился ее десятилетний сын.

В результате столкновения мужчина и женщина в Volkswagen скончались на месте от полученных травм. Тела из кузова доставали спасатели, настолько сильно машина была искорежена.

Работники скорой помощи боролись за жизнь сына Евгении

Сыну Евгении повезло, он чудом выжил. Ребенка госпитализировала прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи.

Около суток десятилетний мальчик провел в реанимации в коме после перенесенных операций. Накануне он пришел в себя.

— Ему рассказали о случившемся — плачет навзрыд, — сообщил брат погибшего мужчины Евгений Михайлов

Теперь мальчика будут воспитывать родственники Евгении.

«Они были из тех людей, которые ко всему подходят сверхосознанно»

Евгений и Виталий познакомились в 2016 году. Обожженные в предыдущих браках сотрудница банка и программист обрели друг друга на мастер-классе по русскому плясу. С первого взгляда всем близким было понятно, что их встреча не иначе как судьбоносна.

Евгения занималась танцами, в том числе и русскими народными

— Женечка очень любила танцевать, участвовала во многих фестивалях и мастер-классах. Во время «Вечёрок» (народных посиделок в Тольятти. — Прим. ред.) она и познакомилась с Виталием. Женя сразу зацепила его своей манерой говорить — хотелось слушать и слушать, — вспоминает Людмила. — Я ей постоянно говорила: «Женечка, тебе бы мастер-класс для женщин проводить по умению вдохновлять и общаться с любимым». Она была такая яркая, открытая и позитивная. Даже неудачный первый брак не смог подрезать ей крылья. Грустно, что их жизни с Виталием вот так вот быстро оборвались — в самом начале совместного пути. Они только год назад свадьбу сыграли. Женя очень любила своего мужа.

По словам близких, супружеская жизнь этой пары была очень гармоничной. Вопреки жизненным трудностям они старались всячески помогать друг другу и окружающим, неся в серый мир доброту и внутренний свет.

Пара часто приходила на «Вечёрки» — народные посиделки в Тольятти

— Незадолго до своей смерти Женя уволилась из банка и устроилась администратором в центр йоги. Очень радовалась счастливому случаю. Новая работа была ей так по душе. Жене всегда нравилось общаться с людьми, помогать. Она даже собиралась в будущем стать медсестрой, — рассказывает подруга погибшей. — А Виталий, тот и вовсе всегда был ко всем с добром — зачастую даже в ущерб себе. Много работал с компьютерами, настоящий трудяга! Ему надо было содержать двух сыновей от своего предыдущего брака и новую семью — у Евгении тоже остался ребенок.

И у Виталия, и у Евгении остались дети

Но с особенной теплотой близкие вспоминают их гостеприимный дом.

— Знаете, они были одни из тех людей, которые ко всему подходят сверхосознанно. Не понимаю, как с ними такое могло произойти. И Женя, и Виталий вели здоровый образ жизни: никогда не курили, не пили и не принимали наркотических веществ. Помню, когда Виталя увлекся сыроедением, вся кухня у них дома была «в цвету», везде торчали зеленые ростки. А он среди этой зелени вещал о радости жизни без мяса, — рассказывает подруга Виталия Лана. — А если нужна была помощь с компьютером, то первый, о ком всегда вспоминаешь, это Виталик. Он был первоклассный программист.

«Такие люди — как светлячки»

Супругов похоронили на ТоАзовском кладбище

Прощание с погибшими состоялось в четверг, 19 июля, в часовне на кладбище ТоАза. Семейную пару похоронили в закрытых гробах. Проститься с супругами пришли не только близкие и родные, но и весь танцевальный коллектив, где занималась Евгения.

Евгения любила выражать свои эмоции через танец

— Женя всегда ассоциировалась у нас с широкой улыбкой, душевной. Так улыбаться могут только очень чистые душой, добрые люди. Она вошла в наш коллектив именно такой и такой оставалась до последней встречи, последней репетиции. Вот говорю вам это сейчас и плачу, образ её встал перед глазами. Какая она была? Очень живая, настоящая, без наигранности. Любила танцевать, пришла, чтоб научиться выражать себя через танец. И вы знаете, была в ней какая-то хрупкость, присущая очень чувствительным людям, но при этом Женя всегда оставалась сильной по-женски, — рассказала руководитель танцевального клуба Найля Чергинцева. — Вот бывают такие люди, они как светлячки, огонечки, зайдут — и светлее становится, это про Женю и Виталия. Грустно, когда такие уходят. С ними по жизни идти и творить легче и радостнее.