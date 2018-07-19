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Двести сибирячек передумали делать аборт после разговора с врачом
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Двести сибирячек передумали делать аборт после разговора с врачом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Аборт становится менее популярной процедурой среди жительниц Новосибирской области — сотни женщин передумали в том числе после бесед с медиками.
С января по июнь 2018 года новосибирские женщины сделали 3614 абортов — это на 522 аборта меньше, чем за первое полугодие 2017-го, рассказали корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
За весь прошлый год врачи провели 8574 аборта — на 1193 аборта меньше, чем за 2016 год.
«В качестве мероприятий, направленных на снижение количества абортов в Новосибирской области, можно выделить работу кабинетов доабортного консультирования в медицинских организациях.
За первые полгода 2018 года было проконсультировано 2059 женщин, из которых 226 (10,9%) женщин сохранили беременность», — отметили в минздраве.
В 2017 году медицинские психологи поговорили с 4206 женщинами — 476 из них передумали делать аборт.
По информации министерства, в прошлом году из бюджета потратили 5 миллионов рублей на контрацептивы «в целях сохранения репродуктивного здоровья женщин для последующих рождений». В этом году областные власти также выделили деньги на контрацептивы, но в минздраве не уточнили сумму.
Недавно российская общественность широко обсуждала инициативу общественников об исключении абортов из списка услуг ОМС. Новосибирские акушеры-гинекологи и специалисты кризисных центров объяснили НГС, к чему это приведёт, а сибирячки рассказали, через что приходится пройти женщине, которая решила прервать беременность.
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Женский форум
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