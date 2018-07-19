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«Подмена была»: После ДНК-теста семьям перепутанных в роддоме детей присудили 3 миллиона
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«Подмена была»: После ДНК-теста семьям перепутанных в роддоме детей присудили 3 миллиона 

59.ru 28 минут назад
Фото: 59.ru
Пострадавшие рассказали свою историю на ток-шоу «Пусть говорят»
В марте 1978 года в поселке Пожва в один день родились две девочки: Вероника Швецова и Татьяна Савельева. В роддоме их перепутали и выдали не своим родителям. Мать одной из девочек Римма Швецова посчитала, что виноваты медики роддома и заявила иск на 12 миллионов рублей. Её дочь Вероника подала иск в десять миллионов рублей. Мать второй девочки Юлия Савельева также подала иск на десять миллионов рублей. Спустя 40 лет эти семьи смогли доказать, что виноваты работники родильного отделения. Суд удовлетворил иск частично.
— Доказано, что действительно была подмена. Вина возлагается на государство, — пояснил 59.ru адвокат истцов Игорь Саввин. — Суд присудил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ каждому из заявленных истцов по одному миллиону рублей. То есть общая сумма — три миллиона.
Потерпевшие успели побывать на съемках ток-шоу «Пусть говорят», на котором им был сделан ДНК-тест. Позже был назначен суд на 16 мая, но из-за отсутствия ответчиков его перенесли. Суд состоялся 19 июля. — Ответчики считают, что ДНК-тест, сделанный на ток-шоу, является недействительным, — рассказала 59.ru потерпевшая Вероника Швецова в мае 2018 года. — Мы согласны пройти через это еще раз. Похожая история произошла в Перми. Разлученные близняшки нашли друг друга спустя 33 года.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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