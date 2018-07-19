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Пострадавшие от подмены в роддоме 40 лет назад пермячки получат по миллиону
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Пострадавшие от подмены в роддоме 40 лет назад пермячки получат по миллиону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 59.ru
ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми постановил выплатить по 1 миллиону рублей двум матерям и одной перепутанной в роддоме 40 лет назад дочери, сообщил РИА Новости адвокат потерпевших семей Игорь Саввин.
Иски для взыскания морального вреда с министерства здравоохранения и правительства Пермского края, регионального казначейства, Пожвинской участковой больницы, а также министерства финансов России подали две родившие девочек матери, а также одна из родившихся тогда дочерей.
Седьмого марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Пермского края (тогда Коми-Пермяцкого автономного округа) появились на свет четыре младенца. Через несколько дней при выписке акушеры перепутали двух девочек: дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Подмена подтвердилась спустя 40 лет после проведения ДНК-теста, который показал родство дочери Савельевой со Швецовыми, а дочери Швецовой — с Савельевыми. Анализ проводился в рамках программы «Пусть говорят» Первого канала.
Весной две матери Римма Швецова и Юлия Савельева, а также одна из дочерей Вероника подали иски. Пострадавшие оценили свои страдания в общей сложности на 32 миллиона рублей.
"Все три иска были удовлетворены судом частично. Каждая из истиц получит от министерства финансов РФ по миллиону рублей", — сообщил агентству Саввин.
По словам адвоката, заявление в суд от второй перепутанной дочери Татьяны Савельевой будет подан после того, как уже вынесенное по трем предыдущим искам решение вступит в законную силу.
"В гражданском праве срок подачи апелляции составляет один месяц, но решение еще могут обжаловать", — пояснил Саввин.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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