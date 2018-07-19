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Три женщины получат по миллиону рублей за подмену детей в роддоме 40 лет назад
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Три женщины получат по миллиону рублей за подмену детей в роддоме 40 лет назад 

BFM.RU 1 час назад
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Две матери и одна из перепутанных в роддоме 40 лет назад дочерей получат по одному миллиону рублей. Такое решение принял Ленинский районный суд Перми, сообщил РИА Новости адвокат потерпевших семей Игорь Саввин.
«Все три иска были удовлетворены судом частично. Каждая из истиц получит от министерства финансов РФ по миллиону рублей», — сообщил агентству Саввин. По словам адвоката, заявление в суд от второй перепутанной дочери Татьяны Савельевой будет подан после того, как уже вынесенное по трем предыдущим искам решение вступит в законную силу.
Седьмого марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Пермского края появились на свет четыре младенца. Через несколько дней при выписке акушеры перепутали двух девочек: дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Подмена подтвердилась спустя 40 лет после проведения ДНК-теста. Анализ проводился в рамках программы «Пусть говорят» на Первом канале. Изначально пострадавшие требовали через суд в общей сложности 32 миллиона рублей.
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