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Наталья Водянова в красном бикини наслаждается каникулами
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Наталья Водянова в красном бикини наслаждается каникулами 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Наталья Водянова
Последние несколько недель 36-летняя Наталья Водянова вместе с семьей проводит в России. Модель сталапослом чемпионата мира отродного Нижнего Новгорода, более того, именно она выносила Кубок чемпионата на матче открытия и закрытия. Судя по всему, звезда решила продлить свой отпуск на родине. 19 июля звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок из бани, на котором предстала в красном купальнике.
Это каникулы,
— коротко подписала кадр Наталья.
Пользователи сети в который раз восхитились стройной фигурой многодетной мамы (их у Водяновой четверо!) и буквально атаковали ее вопросами о том, как ей удается сохранять тело в тонусе.
Попробуйте диету по крови. Для меня это сработало 15 лет назад и до сих пор. С пищеварением просто становится все ок. И эту диету я соблюдаю в проценте 80/20. Очень важно себя радовать, иначе — зачем жить. Ну и последнее время я все-таки полюбила зал. Это круто для тонуса тела и мозга тоже,
— ответила в комментариях Водянова.
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