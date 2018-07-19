Наталья Водянова в красном бикини наслаждается каникулами

Последние несколько недель 36-летняя Наталья Водянова вместе с семьей проводит в России. Модель сталапослом чемпионата мира отродного Нижнего Новгорода, более того, именно она выносила Кубок чемпионата на матче открытия и закрытия. Судя по всему, звезда решила продлить свой отпуск на родине. 19 июля звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок из бани, на котором предстала в красном купальнике.

Это каникулы,

— коротко подписала кадр Наталья.

Пользователи сети в который раз восхитились стройной фигурой многодетной мамы (их у Водяновой четверо!) и буквально атаковали ее вопросами о том, как ей удается сохранять тело в тонусе.

Попробуйте диету по крови. Для меня это сработало 15 лет назад и до сих пор. С пищеварением просто становится все ок. И эту диету я соблюдаю в проценте 80/20. Очень важно себя радовать, иначе — зачем жить. Ну и последнее время я все-таки полюбила зал. Это круто для тонуса тела и мозга тоже,

— ответила в комментариях Водянова.