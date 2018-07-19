Фолловеры раскритиковали Викторию Боню за лишние килограммы

Виктория Боня поделилась откровенным снимком в бикини в своем Instagram. Таким образом звезда хотела напомнить своим фолловерам, что на улице лето и нужно по максимуму использовать солнечные деньки.

Однако, подписчики не оценили жаркий кадр телеведущей, зато сразу заметили, что звезда набрала пару лишних килограммов. «Боня, ты хоть и мама в годах, но пора уже худеть, ты раньше была спортивнее. И была эталонам для многих!», «Хватит кушать, займись», «Кажется, тебе пора прекратить есть», «Поправилась сильно», — обсуждают фигуру Виктории в Сети.

Хотя среди фолловеров есть и те, кого устраивают формы звезды: «Шикарная», «Все у тебя в порядке, никого не слушай», «Шикарная девушка», «Какая аппетитная», — делают комплименты поклонники.

А тебе кажется, что Боня поправилась?

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Фото:Instagram